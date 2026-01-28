Дружина українського боксера зворушливо привітала доньку на своїй сторінці в інстаграмі. Також вона показала серію фотографій з Марією, на деяких з яким дівчинка зовсім маленька.
Сьогодні цій принцесі 2 рочки. Наш маленький скарб,
– написала Катерина Усик під фото.
У коментарях під дописом Марію привітало чимало відомих людей, зокрема дизайнерка Ельвіра Гасанова, блогерка Єва Коршик, співачка Альона Омаргалієва, журналісти Раміна Есхакзай і Слава Дьомін.
Марії виповнилося 2 роки / фото з інстаграму Катерини Усик
У сториз Катерина також показала святкування дня народження Марії. Дівчинці подарувала багато повітряних кульок, також вона задула свічки на торті. Розважали малечу аніматори.
День народження доньки Усиків / відео з інстаграму Катерини
Що відомо про сім'ю Олександра та Катерини?
Олександр та Катерина познайомилися в Криму. Вони навчалися в одній школі у Сімферополі. Спершу хлопець і дівчина дружили, а потім між ними зав'язалися романтичні стосунки.
Усик розповідав, що коли був чемпіонат Криму, Катерина сказала, що буде зустрічатися з ним, якщо він переможе. Хоч тоді боксер і програв, його підтримав друг. Він дав Олександру 200 гривень, на які той купив Катерині одну троянду.
Закохані одружилися у 2009 році, коли жінка вже була вагітна. Пара відгуляла скромне весілля у колі близьких у друзів. У 2010 році у подружжя народилася донька Єлизавета.
Олександр і Катерина виховують ще трьох дітей: синів Кирила і Михайла та доньку Марію.