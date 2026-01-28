Жена украинского боксера трогательно поздравила дочь на своей странице в инстаграме. Также она показала серию фотографий с Марией, на некоторых из которых девочка совсем маленькая.

Сегодня этой принцессе 2 годика. Наше маленькое сокровище,

– написала Екатерина Усик под фото.

В комментариях под заметкой Марию поздравило немало известных людей, в частности дизайнер Эльвира Гасанова, блогер Ева Коршик, певица Алена Омаргалиева, журналисты Рамина Эсхакзай и Слава Демин.

В сториз Екатерина также показала празднование дня рождения Марии. Девочке подарила много воздушных шариков, также она задула свечи на торте. Развлекали малышей аниматоры.

Что известно о семье Александра и Екатерины?