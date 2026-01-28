Жена украинского боксера трогательно поздравила дочь на своей странице в инстаграме. Также она показала серию фотографий с Марией, на некоторых из которых девочка совсем маленькая.
Сегодня этой принцессе 2 годика. Наше маленькое сокровище,
– написала Екатерина Усик под фото.
В комментариях под заметкой Марию поздравило немало известных людей, в частности дизайнер Эльвира Гасанова, блогер Ева Коршик, певица Алена Омаргалиева, журналисты Рамина Эсхакзай и Слава Демин.
Марии исполнилось 2 года / фото из инстаграма Екатерины Усик
В сториз Екатерина также показала празднование дня рождения Марии. Девочке подарила много воздушных шариков, также она задула свечи на торте. Развлекали малышей аниматоры.
День рождения дочери Усиков / видео из инстаграма Екатерины
Что известно о семье Александра и Екатерины?
Александр и Екатерина познакомились в Крыму. Они учились в одной школе в Симферополе. Сначала парень и девушка дружили, а потом между ними завязались романтические отношения.
Усик рассказывал, что когда был чемпионат Крыма, Екатерина сказала, что будет встречаться с ним, если он победит. Хоть тогда боксер и проиграл, его поддержал друг. Он дал Александру 200 гривен, на которые тот купил Екатерине одну розу.
Влюбленные поженились в 2009 году, когда женщина уже была беременна. Пара отгуляла скромную свадьбу в кругу близких у друзей. В 2010 году у супругов родилась дочь Елизавета.
Александр и Екатерина воспитывают еще троих детей: сыновей Кирилла и Михаила и дочь Марию.