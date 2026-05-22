Катя Осадча чесно відповіла, чи планує її 23-річний син повернутися в Україну зі США

Ведуча Катерина Осадча виховує трьох синів. Її старший син Ілля від попередніх стосунків зараз перебуває за кордоном, де здобуває вищу освіту.

Катя Осадча розповіла, що зараз Ілля завершує навчання. Вона поділилась планами сина на майбутнє в інтерв'ю OBOZ.UA.

Він закінчує магістратуру й планує повертатися в Україну. Його напрямок – інформаційні технології, аналіз великих даних і штучний інтелект. Чи думав залишатися за кордоном? Він говорить про повернення, і я впевнена, що професіонали з такими знаннями потрібні Україні,

– зауважила ведуча.



Катя Осадча з сином / Фото з інстаграму Каті Осадчої

Катя Осадча також відреагувала на заяву Юрія Горбунова про те, що він хоче доньку. Вона розповіла, що наразі не думає про поповнення в сім'ї. Ведуча переконана, що важливо бути свідомими й не тільки народити дітей, але й поставити їх на ноги.

Що відомо про дітей Каті Осадчої?

23-річний Ілля народився у шлюбі Осадчої з депутатом Олегом Поліщуком. Він навчався у міжнародній школі Kyiv International School. Згодом хлопець він вступив в університет за кордоном та зараз вивчає штучний інтелект в University of Maryland. Ілля наразі проживає в США.

У 2004 році Катя Осадча розлучилась, а у 2017 зізналась про шлюб з Юрієм Горбуновим. У подружжя народилося двоє дітей: Іван та Данило. Старшому синові зараз 9 років, а молодшому – 5. Цікаво, що в Данила є друге ім'я – Микола.

Як розповідала ведуча, в хлопців різний характер. Іван дуже енергійний, а Данило більш посидючий.