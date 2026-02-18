У річницю знайомства: Кажанна вперше за довгий час показалася з коханим-військовим
- Кажанна показала спільну фотографію з хлопцем Данилом і закликала підтримати збір на дрони для 12-ї бригади НГУ "Азов".
- Данило висловив вдячність Кажанні за поширення збору на концертах та зізнався їй у коханні.
Кажанна (Ганна Макієнко) вперше за довгий час показалася зі своїм хлопцем-військовим. Співачка опублікувала спільну фотографію з коханим у річницю їхнього знайомства.
Кажана поділилась світлиною з Данилом в інстаграмі. Вона попросила підтримати збір.
Читайте також Не хотілося "бізнесових муток", – Jerry Heil прокоментувала скандал між Кажанною та її лейблом
Кажанна розповіла, що познайомилась з Данилом рік тому, 17 лютого, після свого концерту у Львові. Учора ж співачка знову виступила там – вона розважала шанувальників на концертній арені "Малевич".
Я гадаю, це знак закрити сьогодні його збір,
– написала Кажанна.
Важливо! Данило відкрив збір для 12-ї бригади НГУ "Азов". Кошти потрібні на ударні дрони та дрони-перехоплювачі від проєкту "Тиловики". Ціль – 500 тисяч гривень. Підтримати збір можна за посиланням.
На своїй сторінці в інстаграмі Данило зворушливо звернувся до своєї дівчини. Військовий зізнався, що дуже кохає Кажанну і подякував їй за те, що з'явилась у його житті.
Захисник також подякував коханій за те, що вона поширює його збір на своїх концертах.
Що відомо про хлопця Кажанни?
Нагадаємо, Кажанна вперше показалася зі своїм коханим наприкінці березня 2025 року. Данило поділився спільними фотографіями зі співачкою у соціальній мережі X.
Обранець Кажанни – військовослужбовець 12-ї бригади спеціального призначення НГУ "Азов" з позивним "Тінь".
Данило народився у місті Лисичанськ Луганської області, а до війська долучився у 19 років.