У річницю знайомства: Кажанна вперше за довгий час показалася з коханим-військовим

Кажанна (Ганна Макієнко) вперше за довгий час показалася зі своїм хлопцем-військовим. Співачка опублікувала спільну фотографію з коханим у річницю їхнього знайомства.

Кажана поділилась світлиною з Данилом в інстаграмі. Вона попросила підтримати збір.

Кажанна розповіла, що познайомилась з Данилом рік тому, 17 лютого, після свого концерту у Львові. Учора ж співачка знову виступила там – вона розважала шанувальників на концертній арені "Малевич".

Я гадаю, це знак закрити сьогодні його збір,

– написала Кажанна.

Кажанна з коханим-військовим / Скриншот з інстаграму співачка

Важливо! Данило відкрив збір для 12-ї бригади НГУ "Азов". Кошти потрібні на ударні дрони та дрони-перехоплювачі від проєкту "Тиловики". Ціль – 500 тисяч гривень. Підтримати збір можна за посиланням.

На своїй сторінці в інстаграмі Данило зворушливо звернувся до своєї дівчини. Військовий зізнався, що дуже кохає Кажанну і подякував їй за те, що з'явилась у його житті.

Захисник також подякував коханій за те, що вона поширює його збір на своїх концертах.

Данило звернувся до Кажанни / Скриншот з інстаграму військового

Хлопець Кажанни закликав долучитися до збору / Скриншот з інстаграму Данила

Що відомо про хлопця Кажанни?