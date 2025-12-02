Зірка "Щоденників вампіра" Кет Грем уперше стане мамою

Американська акторка Кет Грем, відома за роллю Бонні Беннет в серіалі "Щоденники вампіра", та її чоловік Браянт Вуд чекають на народження дитини. Знаменитість уперше стане мамою.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Грем. Вона опублікувала серію фотографій з коханим, на яких помітний вагітний животик.

У нас буде дитина!,

– написала Кет Грем.

У коментарях під дописом шанувальники та зірки привітали акторку та її чоловіка з майбутнім поповненням, зокрема моделі Вінні Гарлоу та Періс Гілтон і акторки Ніккі Рід та Кендіс Кінг.

Кет Грем уперше стане мамою / Фото з інстаграму акторки

Як пише People, Кет Грем і Браянт Вуд одружилися в жовтні 2023 року в Лос-Анджелесі. До того вони кілька років були найкращими друзями. Нещодавно пара відсвяткувала весілля вдруге.

Акторка ділилась фотографіями з другої весільної церемонії в інстаграмі. Вона позувала в сукні від французького модельєра Жана Поля Готьє.

Що відомо про Кет Грем?