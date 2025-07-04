Кеті Перрі та Орландо Блум підтвердили розлучення

Вже деякий час у мережі ходять чутки, що американська співачка Кеті Перрі та британський актор Орландо Блум розлучаються. Представники знаменитостей порушили мовчання та прокоментували цю інформацію.

Вони вийшли на зв'язок зі спільною заявою. Повідомляє Show 24 з посиланням на Us Weekly.

До слова Інсайдери розкрили причину розлучення Кеті Перрі та Орландо Блума після 4 років шлюбу

Орландо та Кеті протягом останніх місяців змінювали свої стосунки, щоб зосередитися на спільному вихованні дітей. Їх продовжуватимуть сприймати як сім'ю, оскільки їхнім спільним пріоритетом є і завжди буде виховання доньки з любов'ю, стабільністю та взаємною повагою,

– йдеться в заяві.

Видання зазначило, що Кетті Перрі та Орландо Блум розсталися ще на початку року, а рішення було взаємним.

Раніше інсайдер повідомив, що співачка та актор розійшлися, щоб їхня донька не бачила сварок та напруги.

У якийсь момент вони зрозуміли, що для Дейзі краще бачити батьків окремо, тоді вона не зростатиме в атмосфері напруженості й ворожості. Вони завжди були поруч із Дейзі й залишаються. Дейзі – їхній янгол, і вони прагнуть вберегти її від усього поганого. Вони хочуть зберегти дружні стосунки, щоб кожен міг бути поруч із донькою – окремо чи разом,

– сказав інсайдер.

Раніше ми писали, що австралійський актор Г'ю Джекман розлучився з дружиною.

Коротко про стосунки Кетті Перрі та Орландо Блума