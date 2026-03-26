Кейт Міддлтон з'явилась на публіці у сміливому аксесуарі: вишуканий образ принцеси

Принц Вільям і Кейт Міддлтон взяли участь у церемонії вступу дами Сари Муллаллі на посаду архієпископа Кентерберійського в Кентерберійському соборі. Вона стала першою жінкою-лідеркою Церкви Англії за 1400-річну історію.

Відповідна інформація з'явилась на інстаграм-сторінці принца та принцеси Уельських. Кетрін обрала для події елегантний образ і доповнила його сміливим аксесуаром.

Як пише People, Кейт Міддлтон одягла кашемірове пальто Suzannah London у клітинку з колекції Prince of Wales від Suzannah London і солом'яний капелюх-канотьє в клітинку Houndstooth від Juliette Botterill Millinery.

Капелюх майже повністю закривав обличчя принцеси Уельської. Дружина принца Вільяма носила його набік. Кетрін вклала волосся у пучок і зробила легкий макіяж.

Міддлтон взула чорні лаковані туфлі на підборах, а з прикрас обрала сережки з білих перлів у формі великої квітки та хрестик, прикрашений діамантами.

Кейт Міддлтон і принц Вільям на церемонії

Кейт Міддлтон на церемонії

На церемонії були присутні 2000 гостей, передає Harper's Bazaar. Серед них: кілька інших членів королівської родини, прем'єр-міністр, високопосадовці, релігійні лідери та школярі.

