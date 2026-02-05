Від голови до ніг у коричневому: Кейт Міддлтон підкорила ідеальним монохромним образом
- Кейт Міддлтон та принц Вільям відвідали Ламбетський палац та зустрілися з архієпископкою Сарою Маллі.
- Кейт обрала стильний монохромний образ у шоколадно-коричневих відтінках, включаючи довге пальто, сукню міді та замшеві підбори.
5 лютого Кейт Міддлтон та принц Вільям здійснили спільний вихід у світ, відвідавши Ламбетський палац у Великій Британії. Там королівське подружжя зустрілося з новою архієпископкою Кентерберійською, Сарою Маллі.
Це перша жінка, яка була обрана духовним лідером Англіканської церкви. Для цієї зустрічі Її Величність обрала стриманий та водночас дуже стильний образ в шоколадно-коричневих відтінках. Кадри з події вже опублікували на офіційній сторінці принца та принцеси Уельських в інстаграмі.
Цікаво У мережі обговорюють майбутнє весілля Лесі Нікітюк: чи справді ведуча готується до свята
На фото Кейт Міддлтон позувала у довгому приталеному пальті шоколадного кольору зі структурованими плечима. До нього вона додала коричневу сукню міді, золотий кулон у формі серця та коричневі замшеві підбори.
Волосся принцеси Уельської було вкладено в м'які хвилі, а макіяж підкреслював природну красу.
Що відомо про інші образи Кейт Міддлтон у 2026 році?
- Напередодні принцеса Уельська відвідала історичну вовняну фабрику Melin Tregwynt. Туди вона завітала в фактурному пальто в стилі 60-х, яке поєднала з темною водолазкою та штанами.
- До цього вона разом із принцом Вільямом відвідала Шотландію. Для поїздки Кетрін обрала чорну водолазку, темно-коричневий етно-жилет, спідницю довжини міді, картате пальто та прикраси з сапфірами.