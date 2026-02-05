Від голови до ніг у коричневому: Кейт Міддлтон підкорила ідеальним монохромним образом

5 лютого Кейт Міддлтон та принц Вільям здійснили спільний вихід у світ, відвідавши Ламбетський палац у Великій Британії. Там королівське подружжя зустрілося з новою архієпископкою Кентерберійською, Сарою Маллі.

Це перша жінка, яка була обрана духовним лідером Англіканської церкви. Для цієї зустрічі Її Величність обрала стриманий та водночас дуже стильний образ в шоколадно-коричневих відтінках. Кадри з події вже опублікували на офіційній сторінці принца та принцеси Уельських в інстаграмі.

Цікаво У мережі обговорюють майбутнє весілля Лесі Нікітюк: чи справді ведуча готується до свята

На фото Кейт Міддлтон позувала у довгому приталеному пальті шоколадного кольору зі структурованими плечима. До нього вона додала коричневу сукню міді, золотий кулон у формі серця та коричневі замшеві підбори.

Волосся принцеси Уельської було вкладено в м'які хвилі, а макіяж підкреслював природну красу.

Кейт Міддлтон та принц Вільям у Ламбетському палаці / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про інші образи Кейт Міддлтон у 2026 році?