Українка написала лист Кейт Міддлтон і отримала несподівану відповідь з палацу: "Ніхто не вірив"

У 2025 році українка Ліна Шумлянська надіслала листа Кейт Міддлтон із незвичайним проханням і вклала туди українські гривні.

Ніхто не вірив, що принцеса відповість, але через деякий час жінка отримала офіційний лист з Кенсінгтонського палацу. Пише 24 Канал з посиланням на допис у Threads.

Вас також може зацікавити Передав ГУР новорічний подарунок на мільйони: Пивоваров показав кадри зі зустрічі з Будановим

Ліна колекціонує гроші з різних країн і давно мріяла про купюру із зображенням королеви Єлизавети, тож вирішила написати листа Кейт Міддлтон.

Розповіла свою історію, вклала туди українські гривні в еквіваленті, типу як "культурний обмін", і відправила. Чесно кажучи, ніхто не вірив, що я отримаю відповідь, але вона прийшла,

– написала жінка.

Що їй відповіли?

Ліна отримала офіційний лист від Офісу принца та принцеси Уельських, де їй щиро подякували.

Принцеса Уельська була зворушена тим, що ви так про неї думаєте, але, на жаль, їй неможливо задовольнити ваше прохання. Як ви, певно, розумієте, Її Королівська Високість отримує дуже велику кількість подібних запитів, і через їхній значний обсяг вона не може прийняти їх усі,

– пояснили у тексті.

Гривні жінці також повернули, а також додали до листа фото Кейт Міддлтон з чоловіком та дітьми з різдвяної листівки 2024 року.

До теми Кейт Міддлтон і принц Вільям зачарували новою різдвяною листівкою

Користувачка не засмутилася, а зазначила, що сам факт відповіді став приємною несподіванкою і маленькою перемогою.

Українка отримала лист від Офісу принца та принцеси Уельських / Фото з Threads