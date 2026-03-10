У стильному парному образі: Кейт Міддлтон і принц Вільям зачарували спільним виходом у Лондоні

9 березня Кейт Міддлтон і принц Вільям відвідали щорічну службу з нагоди Дня Співдружності у Вестмінстерському абатстві в Лондоні.

Принц та принцеса Уельські приєдналися до короля Чарльза, королеви Камілли, принцеси Анни та її чоловіка, віце-адмірала сера Тіма Лоуренса, а також герцога та герцогині Глостерських. Про це написало видання People. Для цього виходу королівське подружжя обрало стильний парний образ.

Кадри з події вже з'явилися на офіційній сторінці принца та принцеси Уельських в інстаграмі.

Кейт Міддлтон одягнула темно-синю сукню з довгими рукавами, яка поєднує приталений верх і плісировану спідницю. Вбрання принцеса Уельська доповнила капелюхом у тон, класичними темно-синіми підборами й перловим намистом і сережками. До цього образу Її Величність додала невелику темно-синю сумочку. Принц Вільям обрав класичний темно-синій костюм з білою сорочкою та краваткою в тон. Його образ стриманий, елегантний і гармонійно доповнює стиль дружини.

