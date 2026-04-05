Разом з королівською родиною: Кейт Міддлтон вперше за два роки з'явилась на великодній службі

Британська монарша родина зібралася разом для святкування Великодня. Майже всі члени сім'ї з'явилися у Віндзорі на службі.

Король Чарльз III та королева Камілла очолили сім'ю. Вони відвідали святкову службу, що відбулась у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку. Про це пише BBC.

До них доєдналися принц та принцеса Уельські, які вперше за останні два роки долучилися до святкування. У 2024 та 2025 роках принц Вільям та Кейт Міддлтон відзначали Великдень у Норфолку разом з дітьми, пригадує Mirror. У цей період принцеса лікувалась від раку.

Принц Вільям та принцеса Кейт разом з Джорджем, Шарлоттою та Луї йшли попереду. Кейт Міддлтон постала у ніжно-кремовому ансамблі з мереживним оздобленням від Self Portrait. Її образ доповнював стильний капелюшок з прикрасою у вигляді дубового листа та гірчичні туфлі-човники.

Принцеса Шарлотта одягнула пальто світло-коричневого кольору, а принц Вільям з синами – класичні костюми.

До сім'ї приєдналась принцеса Анна з чоловіком та принц Едвард з родиною.

Кого не було на Великодній службі?

Цей сімейний вихід королівської родини також став першим їхнім зібранням після арешту Ендрю Маунтбеттена-Віндзора. Колишнього принца у лютому заарештували за підозрою у неправомірних діях. Через декілька годин його відпустили з відділку.

Через цей інцидент службу пропустила Сара Фергюсон та доньки Ендрю, принцеси Беатріс та Євгенія. У пресі раніше повідомили, що в них є "альтернативні плани" на Великдень.

Імена принцеси Беатріс та Євгенії згадуються у файлах Епштейна. Але це не є доказом того, що вони могли здійснювати протиправні дії.