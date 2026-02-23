Кейт Міддлтон і принц Вільям відвідали церемонію BAFTA на тлі сімейної драми
- Кейт Міддлтон і принц Вільям відвідали церемонію BAFTA в Лондоні після арешту Ендрю Маунтбеттена-Віндзора.
Принц та принцеса Уельські вийшли у світ після гучних новин про арешт Ендрю Маунтбеттена-Віндзора. Королівська пара завітала на церемонію вручення кінопремії BAFTA.
Подія відбулась 22 лютого у Королівському фестивальному залі в Лондоні. Кадри з заходу опублікували на офіційній сторінці королівської сім'ї в соцмережах.
Дивіться також Кейт Міддлтон уперше вийшла у світ після арешту колишнього принца Ендрю
Принц Вільям, який є президентом BAFTA, одягнув бордовий оксамитовий піджак Giorgio Armani та чорний метелик.
Принцеса Кейт постала перед публікою у пудровій сукні довжини максі від Gucci з бордовим поясом, що вдало перегукувалося з образом її чоловіка. До слова, вперше Кейт Міддлтон одягнула цю сукню у 2019 році.
Кейт Міддлтон і принц Вільям / Фото з інстаграму королівської сім'ї
Вишуканий аутфіт принцеси доповнювали аксесуари – бордовий клатч Prada, діамантовий браслет та сережки-люстри та вечірній макіяж.
Принц Вільям та Кейт Міддлтон на BAFTA: відео
Зазначимо, Кейт Міддлтон та принц Вільям не зупинялися, щоб поспілкуватися з пресою, пише Variety. Скандал навколо колишнього принца Ендрю торкнувся монаршої родини, однак вони продовжують відвідувати публічні заходи.
Драма навколо британської королівської сім'ї
- Ендрю Маунтбеттена-Віндзора заарештували 19 лютого за підозрою у зловживанні державною посадою. Це відбулось на тлі публікацій нових документів у справі Епштейна. Через 12 годин після арешту колишнього принца Ендрю відпустили з поліцейського відділку.
- Чарльз III заявив, що готовий співпрацювати з правоохоронними органами. Але зазначив, що не коментуватиме це питання надалі, адже слідство триває.
- Уряд Великої Британії може розглянути нове законодавство на тлі скандалу. Метою є виключити Ендрю Маунтбеттена-Віндзора з черги на престол.