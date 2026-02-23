Укр Рус
23 лютого, 09:08
2

Кейт Міддлтон і принц Вільям відвідали церемонію BAFTA на тлі сімейної драми

Марія Касій
Основні тези
  • Кейт Міддлтон і принц Вільям відвідали церемонію BAFTA в Лондоні після арешту Ендрю Маунтбеттена-Віндзора.

Принц та принцеса Уельські вийшли у світ після гучних новин про арешт Ендрю Маунтбеттена-Віндзора. Королівська пара завітала на церемонію вручення кінопремії BAFTA.

Подія відбулась 22 лютого у Королівському фестивальному залі в Лондоні. Кадри з заходу опублікували на офіційній сторінці королівської сім'ї в соцмережах

Принц Вільям, який є президентом BAFTA, одягнув бордовий оксамитовий піджак Giorgio Armani та чорний метелик. 

Принцеса Кейт постала перед публікою у пудровій сукні довжини максі від Gucci з бордовим поясом, що вдало перегукувалося з образом її чоловіка. До слова, вперше Кейт Міддлтон одягнула цю сукню у 2019 році. 


Кейт Міддлтон і принц Вільям / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Вишуканий аутфіт принцеси доповнювали аксесуари – бордовий клатч Prada, діамантовий браслет та сережки-люстри та вечірній макіяж. 

Принц Вільям та Кейт Міддлтон на BAFTA: відео

Зазначимо, Кейт Міддлтон та принц Вільям не зупинялися, щоб поспілкуватися з пресою, пише Variety. Скандал навколо колишнього принца Ендрю торкнувся монаршої родини, однак вони продовжують відвідувати публічні заходи. 

Драма навколо британської королівської сім'ї 

  • Ендрю Маунтбеттена-Віндзора заарештували 19 лютого за підозрою у зловживанні державною посадою. Це відбулось на тлі публікацій нових документів у справі Епштейна. Через 12 годин після арешту колишнього принца Ендрю відпустили з поліцейського відділку.
  • Чарльз III заявив, що готовий співпрацювати з правоохоронними органами. Але зазначив, що не коментуватиме це питання надалі, адже слідство триває.
  • Уряд Великої Британії може розглянути нове законодавство на тлі скандалу. Метою є виключити Ендрю Маунтбеттена-Віндзора з черги на престол.