Кейт Міддлтон з'явилась на публіці з незвичною зачіскою: який вона мала вигляд

У вівторок, 27 січня, Кейт Міддлтон відвідала серію королівських заходів на півночі Англії. Протягом дня принцеса Уельська продемонструвала кілька стильних образів.

Спершу британська принцеса відвідала службу терапії дитячих травм організації Family Action у Бредфорді. Вона є покровителькою благодійної організації, про це повідомили в інстаграмі принца та принцеси Уельських.

У дописі йдеться, що благодійна організація пропонує креативні методи терапії, що "допомагають дітям та сім'ям оговтатися від складних травм через гру, творчість та співчутливу підтримку".

Кейт Міддлтон була з розпущеним волоссям, яке злегка підкрутила. Як пише Vogue, вона одягла двобортний блейзер від Holland Cooper і коричневі широкі штани від Jigsaw. Свій образ принцеса доповнила туфлями на підборах від Emmy London і сережками. Також дружина принца Вільяма зробила легкий макіяж.

Пізніше Кетрін побувала у місцевому клубі регбі-ліги "Вейкфілд Трініті" і поспілкувалася з підлітками-гравцями. Зазначимо, що вона є прихильницею цього виду спорту і покровителькою Ліги регбі-футболу.

Згодом принцеса Уельська повністю змінила свій образ для активного відпочинку на природі. Вона вирушила на прогулянку з гідом благодійної організації Mind Over Mountains.

Міддлтон заплела косу – бачити принцесу з такою зачіскою доволі незвично. Для заходу Кейт обрала капелюх Really Wild Baker Boy, оливкову куртку Dubarry of Ireland та кросівки Berghaus.

Кейт Міддлтон з косою / Фото Getty Images

Де раніше була Кейт Міддлтон?