Зірка "Ліги сміху" Кирило Ганін підтвердив, що поповнив лави ЗСУ

Актор та комік Кирило Ганін підтвердив, що долучився до лав Збройних Сил України. Чоловік наголосив, що ухвалив таке рішення не для хайпу. Ще раніше він говорив, що вважає захист країни своїм обов'язком.

Ганін записав ролик у військовій формі, в якому повідомив, що мобілізувався. Пише 24 Канал з посиланням на його інстаграм-сторінку.

Читайте також "Мазана", бо батько в ТЦК: Мотричка відповіла на закиди про "неправильну" службу Наті Гресько

Кирило Ганін наразі не розповів, в якій бригаді служить і які обов'язки виконує. Однак зазначив, що поділиться подробицями у новорічному стрімі.

У коментарях під дописом користувачі дякують актору за службу:

"Друже, щоб ти був здоровий!"

"Дякуємо за службу".

"Бережи вас Господь".

Дякую тобі! Ти – молодець! Щасти тобі!"

"Подобається ваша творчість, чекаю нових проєктів з вашою участю. Це ваше рішення, поважаю його, успіхів вам і талану в не легкій справі".

"Бережи себе. Переживаю, пишаюсь, підтримую".

У час, коли ми загадуємо різдвяні бажання і віримо в диво, маємо шанс створити його власноруч. Напередодні Різдва та Нового року Анастасія Зазуляк разом із редакцією Show 24 збирають кошти на бус VW T5 для 160 ОМБр. Ті, хто задонатить 200 грн і більше, автоматично стають учасниками нового iPhone 16 256GB.



А від редакції LifeStyle 24 за будь-який донат розіграємо квитки на виставу у театрі Заньковецької. Переможець сам зможе обрати дату і виставу, а також побуває на екскурсії за лаштунками. Донатьте на банку та подаруйте світлий вечір собі або рідним!



https://send.monobank.ua/jar/4XKR176NnP

Що цьому передувало?