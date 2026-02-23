Підлітки вщент розгромили квартиру відомого українського співака
- Підлітки орендували квартиру співака Kishe обманом та розгромили її, викидаючи техніку з 9-го поверху.
- Винуватців знайшли, а агенція врегульовує ситуацію, постраждалих немає.
Український співак Kishe повідомив, що підлітки обманом орендували його квартиру і розгромили її вщент.
Він розкрив "їхню схему" та показав у якому зараз стані житло. Про це Андрій Кіше написав на своїй сторінці в інстаграмі.
Kishe вже впродовж шести років офіційно здає квартиру в оренду, співпрацюючи з агенцією. Впроовж цього часу все було гаразд, та днями трапився неприємний інцидент.
Хтось з "дорослих" через агенцію на свій "дорослий" паспорт взяв квартиру в оренду і впустив туди 11 неповнолітніх дітей віком 16-17 років які просто вщент рознесли квартиру. З 9-го поверху вночі летіли телевізори, стільці, праски, гаджети та пляшки. Розбиті двері, дзеркала, світильники й багато іншого,
– розповів виконавець і показав фото з наслідками.
Найбільше чоловіка здивувало мовчання сусідів – ніхто не повідомив про підозрілий шум.
Водночас винуватців вже знайшли, а агенція займається врегулюванням ситуації. Співак також додав, що обійшлося без постраждалих.
Що відомо про Kishe?
- Справжнє ім’я артиста – Андрій Свирський.
- Він закінчив хореографічний відділ училища культури та вісім років займався танцями.
- Співочу кар'єру Kishe розпочав у 2002 році, а у 2006-му випустив дебютний альбом "Течія".
- Андрій брав участь у телепроєктах, зокрема у шоу "Народна зірка" на телеканалі "Україна", а також працював ведучим на музичному каналі М1.