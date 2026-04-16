Вікторія Бекхем порушила мовчання після резонансної заяви Брукліна про конфлікт

Вікторія Бекхем порушила мовчання після заяви старшого сина, Брукліна, про родинний конфлікт. Проте дизайнерка говорила без конкретики.

Вікторію запитали про первістка під час інтерв'ю для The Wall Street Journal.

Вікторія та Девід Бекхеми мають трьох синів, Брукліна, Ромео та Круза, і доньку Гарпер Севен. Інтерв'ю дизайнерки для The Wall Street Journal доступне за платною підпискою, але як пише People, колишня учасниця попгурту Spice Girls сказала, що вони з чоловіком завжди дуже любили своїх дітей.

Ми завжди намагалися бути найкращими батьками, якими тільки можемо бути. І знаєте, ми вже понад 30 років перебуваємо в центрі уваги громадськості, і все, що ми коли-небудь намагалися зробити, це захищати наших дітей і любити їх. І знаєте, це все, що я насправді хочу сказати з цього приводу,

– заявила вона.

Вікторія мовчала з того часу, як у січні Бруклін заявив, що батьки намагалися зруйнувати його стосунки з Ніколою Пельц і зіпсувати весілля. Також первісток Бекхемів стверджував, що вони контролювали його більшу частину життя.

Я не хочу миритися зі своєю родиною. Мене не контролюють, я вперше у житті відстоюю свої права,

– сказав Бруклін.

Раніше інсайдер заявив, що Бекхеми готові прийняти старшого сина назад у родину, коли він захоче возз'єднатися з ними. За його словами, Девід і Вікторія були засмучені після резонансної заяви Брукліна.

