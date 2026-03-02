Після тривалої перерви: гурт NAZVA запрошує на великий весняний концерт у Києві
- 7 березня гурт NAZVA виступить у Києві на сцені Origin Stage з особливою програмою.
- Разом з Павлом Гоцом і Ярославом Яровенком виступлять Данило Білоус, Софія Бершова та Андрій Кізім.
7 березня галицько-донбаський гурт NAZVA відіграє великий концерт у Києві. Артисти виступлять у клубі Origin Stage.
Концерт організовує команда культурного простору "В'ЯВА". Гурт NAZVA вперше за рік повертається до Києва з особливою програмою, пише 24 Канал.
Галицько-донбаський дует став одним зі найбільш самобутніх явищ нової української сцени. Павло Гоц родом зі Львова, а Ярослав Яровенко – з міста Горлівка, що на Донеччині.
Стиль колективу – "альтернативний етноарт хаус". Живі виступи гурту NAZVA – це не просто концерт, а справжній перформанс з драматургією і специфічною подачею.
В Origin Stage прозвучать пісні, що вже стали частиною сучасної попкультури, а також нові треки. Колектив, зокрема, виконає "Сіґеле-міґеле", "ЧУЖІЮ Я", "Тихо-тихо", "На дно", "Дракон" і "Донбас".
Ми зараз рідко граємо концерти, тому кожен виступ для мене особливий. Приходьте розділити вечір 7-го березня з нами,
– сказав Павло Гоц.
Разом із Павлом та Ярославом на сцені виступлять: Данило Білоус (ударні), Софія Бершова (флейта) та Андрій Кізім (баритон-саксофон).
Важливо! Квитки на концерт гурту NAZVA 7 березня в Origin Stage можна придбати за посиланням. Початок: о 19:00. Клуб розташований на вулиці Шота Руставелі, 16а.
Що відомо про гурт NAZVA?
Павло Гоц та Ярослав Яровенко заснували гурт NAZVA у 2019 році. Спершу хлопці створювали аудіовізуальні вистави про Розстріляне відродження.
У 2021 році колектив випустив на стрімінгових платформах свій перший сингл під назвою "Дрімота". У 2022 році артисти презентували дебютний альбом Nazva, в який, зокрема, увійшов популярний трек "Сіґеле-міґеле". У 2023 році вони дали перші сольні концерти у Києві та Львові.
Гурт NAZVA брав участь у Національному відборі на Євробачення-2024. У фіналі колектив виступив з піснею SLAVIC ENGLISH і посів 11 місце.
На початку лютого 2025 року Павло Гоц повідомив, що поповнив лави ЗСУ.