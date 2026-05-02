У Києві відбудеться концерт пам'яті Артура Петрова, який загинув на Харківщині
- У Києві відбудеться благодійний концерт пам'яті стендап-коміка Артура Петрова, організований "Підпільним стендапом".
- Концерт пройде 21 травня у Будинку кіно, а всі зібрані кошти будуть передані родині Петрова.
У Києві відбудеться концерт пам'яті стендап-коміка Артура Петрова. Колеги та поціновувачі творчості гумориста зберуться, аби вшанувати його пам'ять.
Вечір пам'яті Петрова анонсував "Підпільний стендап" на своїй сторінці в інстаграмі.
21 травня у Будинку кіно відбудеться благодійний гумористично-ліричний концерт на честь стендап-коміка та військового Артура Петрова. Увесь прибуток команда "Підпільного стендапу" передасть його родині.
"Запам'ятайте його смішним" – просять його рідні та близькі. І ми дуже хочемо зробити саме так. Це буде вечір, де ми знову будемо поруч із ним – у спогадах, у жартах, у відео з виступів. Будемо згадувати історії, переповідати його улюблені панчі й наповнювати світлом пам'ять про нього,
– йдеться у дописі.
На концерті виступлять колеги Петрова – "люди, з якими він ділив мікрофон, залаштунки та сцену":
- Антон Тимошенко
- Василь Байдак
- Микола Зирянов
- Сергій Ліпко
- Настя Зухвала
- Свят Загайкевич
- Ганна Кочегура
- Антон Житлов
- Олександр Качура
- Раміль Янгулов
- Паша Євчук
- Сергій Степанисько
- Ваня Жорноклей
Важливо! Продаж квитків уже стартував. Їх можна придбати за посиланням.
Нагадаємо, що Артур Петров загинув 18 березня 2026 року під час евакуації поранений у селищі Куп'янськ-Вузловий на Харківщині, про це повідомила його дружина у фейсбуці.
Зі стендап-коміком попрощалися 18 квітня у Києві. Церемонія відбулась на Майдані Незалежності біля Монумента. Чин поховання пройшов на Національному військовому меморіальному кладовищі.
Що відомо про Артура Петрова?
Артур Петров народився 10 квітня 1985 року у Дніпрі. Навчався у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара.
Понад сім років він виступав у "Підпільному стендапі", брав участь у шоу "Комік на мільйон", "ГуднайтКлаб" та "Розсміши коміка", був сценаристом проєкту "Я соромлюся свого тіла".
У квітні 2025 року стендап-комік долучився до війська. В останні місяці служив у 43-й окремій механізованій бригаді.
У Петрова залишилась дружина та двоє дітей.