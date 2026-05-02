У Києві відбудеться концерт пам'яті Артура Петрова, який загинув на Харківщині

У Києві відбудеться концерт пам'яті стендап-коміка Артура Петрова. Колеги та поціновувачі творчості гумориста зберуться, аби вшанувати його пам'ять.

Вечір пам'яті Петрова анонсував "Підпільний стендап" на своїй сторінці в інстаграмі.

Не пропустіть У Києві попрощалися з продюсеркою Вікторією Бобровою, яка загинула на війні

21 травня у Будинку кіно відбудеться благодійний гумористично-ліричний концерт на честь стендап-коміка та військового Артура Петрова. Увесь прибуток команда "Підпільного стендапу" передасть його родині.

"Запам'ятайте його смішним" – просять його рідні та близькі. І ми дуже хочемо зробити саме так. Це буде вечір, де ми знову будемо поруч із ним – у спогадах, у жартах, у відео з виступів. Будемо згадувати історії, переповідати його улюблені панчі й наповнювати світлом пам'ять про нього,

– йдеться у дописі.

На концерті виступлять колеги Петрова – "люди, з якими він ділив мікрофон, залаштунки та сцену":

Антон Тимошенко

Василь Байдак

Микола Зирянов

Сергій Ліпко

Настя Зухвала

Свят Загайкевич

Ганна Кочегура

Антон Житлов

Олександр Качура

Раміль Янгулов

Паша Євчук

Сергій Степанисько

Ваня Жорноклей

Продаж квитків уже стартував.

Концерт пам'яті Артура Петрова / Фото з інстаграму "Підпільного стендапу"

Нагадаємо, що Артур Петров загинув 18 березня 2026 року під час евакуації поранений у селищі Куп'янськ-Вузловий на Харківщині, про це повідомила його дружина у фейсбуці.

Зі стендап-коміком попрощалися 18 квітня у Києві. Церемонія відбулась на Майдані Незалежності біля Монумента. Чин поховання пройшов на Національному військовому меморіальному кладовищі.

Що відомо про Артура Петрова?