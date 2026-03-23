У Литві скасували концерти ексучасника Modern Talking, який є прихильником Росії

У Литві скасували концерти німецького співака та колишнього учасника гурту Modern Talking Дітера Болена. 20 листопада він мав виступити у місті Клайпеда, а 21 листопада – у місті Каунас.

Про це повідомляє литовський мовник LRT.

У п'ятницю лінки на концерти Дітера Болена зникли із системи продажу квитків, а інформація про них більше недоступна на сайтах арен Швітуріо і Жальгіріс, де мав виступити співак.

Литовський мовник отримав підтвердження від продавців квитків, що квитки на концерти продаватися не будуть.

Так, концерт у Каунасі скасовано. Ми порадилися з організаторами та домовилися, що такий захід не повинен відбуватися на нашій арені,

– розповів керівник організації заходів на арені Жальгіріс.

Організацією концертів Болена мало займатися агентство Spark Live. Чому скасували виступи співака – невідомо, проте причиною могли стати його нещодавні інтерв'ю, уривки з яких ширилися у мережі.

Співак розкритикував охолодження німецько-російських відносин, закликав купувати енергоресурси в Росії та стверджував, що Німеччина та Росія були командою мрії.

Три роки тому Дітер критикував санкції, які Захід запровадив проти Росії, а нещодавно заявив, що "Україна не має шансів проти Росії."

LRT зазначає, що Дітер Болен – другий іноземний артист цього тижня, чиї концерти скасували у Литві через симпатію до Росії. Йдеться про виступ хорватського віолончеліста Степана Хаусера, який мав відбутися в серпні у вільнюському парку Калну.

