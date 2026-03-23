У Литві скасували концерти ексучасника Modern Talking, який є прихильником Росії
- У Литві скасували концерти Дітера Болена, які мали відбутися в Клайпеді та Каунасі 20 і 21 листопада відповідно, через його проросійські висловлювання.
- Болен критично висловлювався про охолодження німецько-російських відносин та підтримував закупівлю енергоресурсів у Росії, що, ймовірно, стало причиною скасування концертів.
У Литві скасували концерти німецького співака та колишнього учасника гурту Modern Talking Дітера Болена. 20 листопада він мав виступити у місті Клайпеда, а 21 листопада – у місті Каунас.
Про це повідомляє литовський мовник LRT.
У п'ятницю лінки на концерти Дітера Болена зникли із системи продажу квитків, а інформація про них більше недоступна на сайтах арен Швітуріо і Жальгіріс, де мав виступити співак.
Литовський мовник отримав підтвердження від продавців квитків, що квитки на концерти продаватися не будуть.
Так, концерт у Каунасі скасовано. Ми порадилися з організаторами та домовилися, що такий захід не повинен відбуватися на нашій арені,
– розповів керівник організації заходів на арені Жальгіріс.
Організацією концертів Болена мало займатися агентство Spark Live. Чому скасували виступи співака – невідомо, проте причиною могли стати його нещодавні інтерв'ю, уривки з яких ширилися у мережі.
Співак розкритикував охолодження німецько-російських відносин, закликав купувати енергоресурси в Росії та стверджував, що Німеччина та Росія були командою мрії.
Три роки тому Дітер критикував санкції, які Захід запровадив проти Росії, а нещодавно заявив, що "Україна не має шансів проти Росії."
LRT зазначає, що Дітер Болен – другий іноземний артист цього тижня, чиї концерти скасували у Литві через симпатію до Росії. Йдеться про виступ хорватського віолончеліста Степана Хаусера, який мав відбутися в серпні у вільнюському парку Калну.
У Римі скасували виступ Світлани Захарової
Нагадаємо, днями у Римі скасували виступ російської балерини Світлани Захарової. Приму-балерину московського Большого театра виключили з танцювального гала-концерту Les Etoiles.
Організатори ухвалили рішення про скасування виступу, оскільки отримали "інституційні повідомлення, які підкреслили символічну відповідальність культурних установ у нинішньому контексті".
Водночас віцепрем'єр-міністр Італії Маттео Сальвіні розкритикував таке рішення, назвавши його "русофобією". "Ми повинні докласти зусиль, щоб припинити цю війну. Виключення російських танцюристів, художників чи спортсменів не вирішує конфлікт, а лише ускладнює його", – сказав він.
Уродженка Луцька Захарова є прихильницею російською диктатора Володимира Путіна. Вона була депутаткою від партії "Єдина Росія".