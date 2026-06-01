На концерті Наді Дорофєєвої хлопець освідчився коханій: зворушливе відео

У Тернополі відбувся концерт Наді Дорофєєвої, який запам'ятався не лише яскравим виступом артистки.

Під час виступу чоловік освідчився своїй коханій. Зворушливий момент потрапив на відео та швидко розлетівся мережею.

Степан вийшов на сцену з великим букетом червоних троянд. Дівчина відповіла "так" і не змогла стримати сліз у цей зворушливий момент. Глядачі привітали закоханих гучними оплесками.

Я не знаю, що може бути прекрасніше за те, що відбулося в цей момент на сцені в Тернополі,

– сказала Надя Дорофєєва і привітала пару з початком нового етапу в стосунках.

Після цього Світлана разом з артисткою виконала пісню "вотсап".

На чиїх концертах ще освідчувалися закохані?

Під час концерту Phil It у МЦКМ (Жовтневому палаці) один із глядачів також вирішив зробити пропозицію своїй коханій просто зі сцени. Пара піднялася до артистів, після чого хлопець став на одне коліно та попросив дівчину стати його дружиною. Вона відповіла згодою, а присутні в залі підтримали пару гучними оплесками.

Схожа історія сталася й на концерті львівського муніципального хору "Гомін" у Нью-Йорку. Після виконання композиції "Очі волошкові" учасник колективу Петро Балушка освідчився своїй коханій Інні Торбич. Дівчина сказала "так", а на завершення Петро подарував їй обручку та великий букет квітів.