Король Чарльз III пожертвував кошти на допомогу українцям, які постраждали від війни

Напередодні Різдва король Чарльз III здійснив щедру пожертву на підтримку українців, які постраждали внаслідок війни. Кошти надійшли до британської благодійної організації World Jewish Relief.

Пише 24 Канал з посиланням на сайт World Jewish Relief.

Головний виконавчий директор організації висловив вдячність Його Величності та Благодійному фонду короля Чарльза III за цей щедрий внесок, а також за підтримку організації.

У той час як криза в Україні поглиблюється й мільйони людей продовжують страждати, ми залишаємося непохитними у своєму прагненні дарувати надію та надавати практичну допомогу тим, хто її потребує. Такі пожертви є життєво важливими, адже саме вони дають нам змогу забезпечувати рятівну та трансформаційну підтримку там, де вона потрібна найбільше,

– зазначив Пол Антіконі.

Для довідки! Король Чарльз III є покровителем World Jewish Relief з 2015 року.

Зауважимо, що у різдвяному зверненні короля Чарльза III український хор "Пісні для України" зворушливо виконав Carol of the Bells. Це відео опублікували на офіційній інстаграм-сторінці королівської родини.

Що відомо про World Jewish Relief і її допомогу Україні?