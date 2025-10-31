Король Чарльз III позбавив титулу свого брата Ендрю

Принц Ендрю втратить свій титул і залишить особняк Royal Lodge у Віндзорі після тижнів пильної перевірки його зв'язків із засудженим сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном.

У четвер Букінгемський палац заявив, що брат короля тепер буде відомий як Ендрю Маунтбеттен Віндзор. Пише 24 Канал з посиланням на BBC.

До речі Брат короля Чарльза III зрікся титулу через скандал

Раніше Ендрю відмовився від інших своїх королівських титулів, зокрема від титулу герцога Йоркського, через звинувачення у зв'язках із фінансистом і сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном.

У посмертних мемуарах Вірджинія Джуффре, яка звинувачувала принца Ендрю та Джефрі Епштейна в сексуальному насильстві, заявила, що у підлітковому віці тричі займалася сексом з братом короля, однак він завжди це заперечував.

Родина Джуффре сказала, що вона "здолала британського принца своєю правдивістю та надзвичайною мужністю". Жінка покінчила життя самогубством у квітні 2025 року, писало The Guardian.

У заяві Букінгемського палацу йдеться, що король "розпочав офіційний процес позбавлення титулу, звання та почестей принца Ендрю" і що "надійшло офіційне повідомлення про відмову від оренди" Royal Lodge. Чоловіка переселять до приватного помешкання в маєтку Сандрінгем, яке фінансує Чарльз.

Ці зауваження вважаються необхідними, попри те, що він продовжує заперечувати звинувачення проти нього,

– йдеться у заяві.

Палац також висловив підтримку жертвам "будь-яких форм насильства".

Доньки Ендрю, Євгенія та Беатріс збережуть титули принцес, а його колишня дружина Сара Фергюсон також переїде Royal Lodge. Водночас брат короля досі залишається восьмим у черзі на британський престол.

Що цьому передувало?