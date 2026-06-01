Темляк, якого звинувачують у насильстві, вперше за довгий час вийшов на зв'язок

Актор і військовий Костянтин Темляк, навколо якого раніше виник гучний скандал через звинувачення у насильстві та розбещенні неповнолітньої, вперше за довгий час знову вийшов на зв'язок.

Він опублікував нове фото у військовій формі та коротко прокоментував своє життя тепер. Публікацію Темляк зробив в інстаграмі.

Розумію, що для багатьох це не є зручним розвитком подій, проте я живу далі. Беру участь у масштабному кінопроєкті з найкращим кастом і талановитими режисерами,

– написав Костянтин Темляк і показав фото зі служби.

Відомо, що в травні 2024 року актор долучився до батальйону ударних безпілотників "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади.

Новий пост Костянтина Темляка / Скриншот з інстаграму

Нагадаємо, що впродовж декількох місяців сторінка Костянтина в інстаграмі була неактивною. Лише днями він її відновив, змінивши нік. Також свій акаунт Костянтин зробив закритим – тепер його публікації бачать лише підписники. Останніми днями він знову почав викладати сторіс, а цей допис став першим з 8 серпня 2025 року.

Скандал зі звинуваченнями Темляка у насильстві та листуванням з неповнолітньою: що відомо

Скандал навколо Костянтина Темляка розгорівся на початку серпня 2025 року. Його колишня дівчина, фотографка Анастасія Соловйова, публічно заявила про фізичне та психологічне насильство з боку чоловіка. Згодом сам Темляк визнав провину та перепросив.

Правоохоронні органи розпочали досудове розслідування за фактами домашнього насильства.

Окремо Соловйова оприлюднила відверту переписку актора з 15-річною дівчиною, яка відбувалася наприкінці 2023 року. У цьому листуванні були інтимні фото Темляка та його непристойні фантазії. Після початку скандалу дівчина заявила, що Костянтин попросив у неї вибачення.

Водночас колишня дружина актора Анастасія Нестеренко розповіла, що у їхніх стосунках насильства не було. Пара одружилася в серпні 2024 року, але на тлі скандалу їхній шлюб розпався.