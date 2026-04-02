Після кількох місяців розслідування: справа проти Мандзюк за "розпалювання ворожнечі" закрита
- Кримінальне провадження проти блогерки Олени Мандзюк закрито через відсутність складу злочину, виявленого експертизою.
- Мандзюк заявила про тиск з боку політика Олексія Гончаренка, що призвело до втрати 90% доходу від блогу.
Кримінальне провадження проти блогерки Олена Мандзюк, яке тривало понад пів року, офіційно закрито.
Експертиза не виявила ознак складу злочину, і слідство дійшло висновку про відсутність підстав для звинувачень. Деталі рішення та перебігу справи Олена Мандзюк розкрила на своїй сторінці в інстаграмі.
Нагадаємо, у серпні 2025 року провадження було відкрито за заявою народного депутата Олексія Гончаренка. Справу кваліфікували за статтею 161 Кримінального кодексу України і поліція розпочала досудове розслідування за фактом можливого розпалювання ворожнечі. У межах справи провели офіційну лінгвістичну експертизу МВС, де проаналізували дописи й коментарі Олени Мандзюк. Висновок експертів засвідчив відсутність ознак розпалювання національної, регіональної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті.
Кримінальне провадження закрито. Склад злочину відсутній,
– повідомила інфлюенсерка.
Водночас вона заявила, що вважає відкриття справи маніпуляцією, спрямованою на знищення її імені, репутації та громадської діяльності. Блогерка також стверджує, що під час розслідування Олексій Гончаренко чинив на неї політичний, фінансовий і соціальний тиск. За її словами, це включало хвилю онлайн-булінгу, який призвів до блокування сторінок в соцмережах, погроз їй та її дітям, а також звернення до рекламодавців із закликами припинити співпрацю.
Також Мандзюк заявила, що через це втратила близько 90% доходу від блогу.
Попри це, вона наголосила, що продовжить займатися волонтерською діяльністю, підтримувати українських військових і розвивати власні ініціативи.
Чому проти Олени Мандзюк відкрили кримінальне провадження?
- Причиною став коментар блогерки, де вона написала, що її діти можуть "відп*зд*ти іншу дитину, яка говорить мовою терористів".
- У своєму телеграм-каналі Гончаренко пояснив, що справа стосується того, що Мандзюк вчить своїх дітей бити інших.
- Олена у відповідь наголосила, що не закликала до насильства. За словами інфлюенсерки, вона лише зазначила, що її син уміє за себе постояти.