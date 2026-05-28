Кронпринцеса Норвегії Метте-Маріт важко хвора: її стан погіршується

Норвезька кронпринцеса Метте-Маріт уже кілька років хворіє на фіброз легень. Вона перебуває у списку очікування на трансплантацію.

Кронпринц Гокон днями поспілкувався з пресою та розповів про стан здоров'я дружини, кронпринцеси Метте-Маріт. Вона почувається гірше, пише Hello.

Кронпринцеса серйозно хвора, і я думаю, що останнім часом її стан трохи погіршився. Тому я хвилююся за її здоров'я. Вона використовує кисень у своєму повсякденному житті, і це трохи допомагає. Ці шість місяців пройшли досить добре, я думаю. Але є різні фази,

– сказав кронпринц.

Так, під час свого попереднього публічного виходу принцеса Метте-Маріт з'явилась на публіці з портативним кисневим балоном. Однак це не сильно вплинуло на ситуацію. Зараз кронпринцеса перебуває у списку очікування на трансплантацію легень. Наразі невідомо, коли це станеться.

"Це залежить від лікарів, це медичне питання. Тож саме вони вирішують, коли це має статися, коли це правильно. Але, на жаль, я думаю, що останнім часом їй стало набагато гірше", – зауважив кронпринц Гокон.



Кронпринцеса та кронпринц Норвегії / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Зазначимо, раніше кронпринцеса Метте-Маріт зіткнулась з критикою через чутки про дружбу з сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном. У відповідних файлах йдеться, що вони листувалися і підтримували контакт.

Що відомо про хворобу кронпринцеси?

У 2018 році кронпринцесі Метте-Маріт діагностували фіброз легень.

Це хвороба, що призводить до утворення рубцевої тканини на органах, тому вони стають менш еластичними й зменшуються. Це впливає на дихання. Спочатку фіброз розвивався повільно, також хворобу стримували ліки.

Та восени 2025 року королівська родина почала спілкуватися з лікарями щодо трансплантації легенів. Адже принцесі стало набагато важче дихати.