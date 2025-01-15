Лариса Кадочникова вперше пояснила, чому відмовилась перейти на українську на сцені

Акторка Лариса Кадочнікова потрапила у скандал через те, що відмовилась переходити на українську на врученні премії імені Параджанова.

Зірка фільму "Тіней забутих предків" зізналась, що спогади про Сергія Параджанова та фільм змусили її розгубитися. Про це пише 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

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Лариса Кадочникова пояснила, що у побуті не спілкувалася українською мовою раніше. Однак Україна залишається її рідним домом попри все.

Я розгубилася… Так, у побуті та майже все своє життя я спілкувалася і виступала російською. Повномасштабне вторгнення змінило мене, мій рідний Театр Лесі Українки, моїх шанувальників, всю нашу країну. Україна – мій дім, і нікуди я не збираюсь,

– зауважила акторка.

Кадочникова додала, що перейшла на українську мову на сцені, а тепер намагається спілкуватися нею і в повсякденному житті.

Деталі скандалу