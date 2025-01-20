Зашореність не прикрашає, – відомий актор емоційно висловився про мовний скандал з Кадочниковою

Народний артист України Лесь Задніпровський висловився щодо мовного скандалу, у який потрапила Лариса Кадочникова. Акторка відмовилася переходити на українську мову на церемонії вручення премії імені Сергія Параджанова.

Після інциденту зірка "Тіней забутих предків" пояснила, що тоді розгубилася. Однак актор не вірить у виправдання колеги, передає 24 Канал з посиланням на його інтерв'ю для OBOZ.UA.

До слова Забужко різко відреагувала на мовний скандал з Кадочниковою: "Поважайте Закон і стуліть губу"

За словами Леся Задніпровського, Лариса Кадочникова – досвідчена акторка, яка все життя грає на сцені театру та знімається у кіно. Тому чоловік не вірить, що вона "раптом перелякалася".

І грати в таких фільмах, які стали знаковими для українського суспільства, а потім говорити "какая разница" – теж неприпустимо. Вона заявила зі сцени, що досить того, що в театрі грає українською. Виходить, використовує мову, аби лишень відробити зарплату? Людина, яка все життя прожила в Україні, не спромоглася вивчити мову. Це про обмеженість або великодержавну тупість,

– висловився Задніпровський.

Лесь Задніпровський про скандал з Кадочниковою

Актор підкреслив, що Кадочникова знає, що в Україні триває війна.

Така, вибачте, зашореність не прикрашає акторку, яка посідала почесне місце в пантеоні українського кінематографа. У мене до неї ставлення було зовсім інше, а тепер цю людину для себе викреслив,

– заявив народний артист України.

Лесь Задніпровський поділився, що знайомий з Ларисою Кадочниковою. Колеги працювали разом у театрі, а також знімалися у кіно. Коли чоловік закінчив театральний інститут, то грав у Театрі Лесі України чотири роки, акторкою якого є зірка "Тіней забутих предків". Проте згодом його запросили у театр Франка.

Нагадаємо, що днями про мовний скандал з Ларисою Кадочниковою висловилася письменниця Оксана Забужко. Вона заявила, що "як самостійного явища такої української актриси не існує, існує – перша дружина Юрія Герасимовича Іллєнка". Крім того, засудила позицію Національної спілки кінематографістів України.