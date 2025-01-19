На думку Забужко, "як самостійного явища такої української актриси не існує, існує – перша дружина Юрія Герасимовича Іллєнка". З поваги до покійного кінорежисера їй не хотілося висловлюватися про те, яким невдалим був його перший шлюб, передає 24 Канал з посиланням на фейсбук письменниці.

До слова Відомий письменник заступився за Кадочникову, яка відмовилась виступати українською на сцені

Оксану Забужко також обурила позиція Національної спілки кінематографістів України, яка стала на захист Лариси Кадочникової. За її словами, організація порушила закон, тому повинна заплатити штраф.

На якого милого мені читати тепер їхні жалюгідні листи з закликами поважати чийсь похилий вік та ще й вступати з ними в полеміку – так, ніби на календарі 2013 рік, і ще не розстріляні ні Володя Вакуленко в Ізюмі, ні Юрій Керпатенко в Херсоні, ні десятки інших наших митців, які не змогли дожити до поважного віку, бо їм привезли на танках "рускій язик",

– висловилася Оксана Забужко.

Письменниця наголосила, що потрібно дякувати Богові та ЗСУ, що українці дожили до 2025 року, а також додала – "поважайте Закон і стуліть губу".

Згодом Оксана Забужко присвятила ще один допис скандалу з Ларисою Кадочниковою.

Важливо! Повний допис Оксани Забужко у фейсбуці читайте за посиланням.

Що відомо про скандал з Ларисою Кадочниковою