После инцидента звезда "Теней забытых предков" объяснила, что тогда растерялась. Однако актер не верит в оправдание коллеги, передает 24 Канал со ссылкой на его интервью для OBOZ.UA.

К слову Забужко резко отреагировала на языковой скандал с Кадочниковой: "Уважайте Закон и заткнитесь"

По словам Леся Заднепровского, Лариса Кадочникова – опытная актриса, которая всю жизнь играет на сцене театра и снимается в кино. Поэтому мужчина не верит, что она "вдруг испугалась".

И играть в таких фильмах, которые стали знаковыми для украинского общества, а потом говорить "какая разница" – тоже недопустимо. Она заявила со сцены, что достаточно того, что в театре играет на украинском. Получается, использует язык, чтобы только отработать зарплату? Человек, который всю жизнь прожил в Украине, не смог выучить язык. Это об ограниченности или великодержавной тупости,

– высказался Заднепровский.

Лесь Заднепровский о скандале с Кадочниковой

Актер подчеркнул, что Кадочникова знает, что в Украине идет война.

Такая, извините, зашоренность не украшает актрису, которая занимала почетное место в пантеоне украинского кинематографа. У меня к ней отношение было совсем другое, а теперь этого человека для себя вычеркнул,

– заявил народный артист Украины.

Лесь Заднепровский поделился, что знаком с Ларисой Кадочниковой. Коллеги работали вместе в театре, а также снимались в кино. Когда мужчина закончил театральный институт, то играл в Театре Леси Украины четыре года, актрисой которого является звезда "Теней забытых предков". Однако впоследствии его пригласили в театр Франко.

Напомним, что на днях о языковом скандале с Ларисой Кадочниковой высказалась писательница Оксана Забужко. Она заявила, что "как самостоятельного явления такой украинской актрисы не существует, существует – первая жена Юрия Герасимовича Ильенко". Кроме того, осудила позицию Национального союза кинематографистов Украины.