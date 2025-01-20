Після інциденту зірка "Тіней забутих предків" пояснила, що тоді розгубилася. Однак актор не вірить у виправдання колеги, передає 24 Канал з посиланням на його інтерв'ю для OBOZ.UA.

До слова Забужко різко відреагувала на мовний скандал з Кадочниковою: "Поважайте Закон і стуліть губу"

За словами Леся Задніпровського, Лариса Кадочникова – досвідчена акторка, яка все життя грає на сцені театру та знімається у кіно. Тому чоловік не вірить, що вона "раптом перелякалася".

І грати в таких фільмах, які стали знаковими для українського суспільства, а потім говорити "какая разница" – теж неприпустимо. Вона заявила зі сцени, що досить того, що в театрі грає українською. Виходить, використовує мову, аби лишень відробити зарплату? Людина, яка все життя прожила в Україні, не спромоглася вивчити мову. Це про обмеженість або великодержавну тупість,

– висловився Задніпровський.

Лесь Задніпровський про скандал з Кадочниковою

Актор підкреслив, що Кадочникова знає, що в Україні триває війна.

Така, вибачте, зашореність не прикрашає акторку, яка посідала почесне місце в пантеоні українського кінематографа. У мене до неї ставлення було зовсім інше, а тепер цю людину для себе викреслив,

– заявив народний артист України.

Лесь Задніпровський поділився, що знайомий з Ларисою Кадочниковою. Колеги працювали разом у театрі, а також знімалися у кіно. Коли чоловік закінчив театральний інститут, то грав у Театрі Лесі України чотири роки, акторкою якого є зірка "Тіней забутих предків". Проте згодом його запросили у театр Франка.

Нагадаємо, що днями про мовний скандал з Ларисою Кадочниковою висловилася письменниця Оксана Забужко. Вона заявила, що "як самостійного явища такої української актриси не існує, існує – перша дружина Юрія Герасимовича Іллєнка". Крім того, засудила позицію Національної спілки кінематографістів України.