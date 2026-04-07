Лікарі заборонили виходити на сцену: Леді Гага неочікувано скасувала концерт

Співачка Леді Гага повідомила про проблеми зі здоров'ям і через це скасувала свій концерт у Монреалі.

Про це артистка написала в інстаграмі.

Наразі виконавиця перебуває у світовому турі Mayhem Ball Tour і мала відіграти третій концерт у Монреалі після виступів там 2 і 3 квітня. Однак, за словами співачки, вже кілька днів вона бореться з респіраторною інфекцією, а лікар наполегливо порадив їй утриматися від виступу ввечері 6 квітня.

Я не думаю, що змогла б подарувати вам виступ тієї якості, на яку ви заслуговуєте. Я знаю, наскільки це розчаровує, і мені щиро шкода, що підвела вас. Перепрошую перед усіма, хто планував прийти й підтримати мене. Я розбита серцем,

– написала Леді Гага.

Леді Гага скасувала концерт у Монреалі / Скриншот з інстаграм-сторіс

Варто зазначити, що це не перший подібний випадок. Раніше співачці вже доводилося переносити концерт у Маямі у вересні 2025 року через проблеми з голосом. Тоді вона пояснила, що її голос був "надзвичайно перенапружений", і вона не могла співати через ризик тривалого або навіть постійного пошкодження голосових зв'язок. Про це писало видання The Daily Mail.

Що відомо про тур Леді Гаги Mayhem Ball Tour?

Світовий тур Mayhem Ball Tour розпочався у липні 2025 року й охоплює 86 концертів, завершення яких заплановане вже наступного тижня.

Тур проходить на підтримку шостого студійного альбому Леді Гаги Mayhem, що вийшов у березні 2025 року.