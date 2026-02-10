Переможниця Нацвідбору-2026 заявила, що хоче передати свій кубок LAUD і пояснила чому
Перемогу у фіналі Національного відбору на Євробачення-2026 здобула LELÉKA. Після цього вона здивувала заявою про те, що хотіла б свій переможний кубок віддати іншому артисту.
Йдеться про LAUD, який посів друге місце у фіналі конкурсу. Про це артистка сказала в інтерв'ю, яке вийшло на ютуб-каналі "Радіо Промінь".
До теми Це була підстава, – мама Jerry Heil емоційно прокоментувала поразку співачки у Нацвідборі-2026
Напевно, мені треба до психотерапевта сходити. То я себе недостойно відчуваю, то запитую "чому я". Перша думка, з якою я прокинулась – LAUD настільки неймовірно заспівав, я за нього так вболівала... Я йому завжди казала, що він для мене найкращий вокаліст. Я лежала в ліжку і думала "чому я, чому не він", і може можна якось передавати кубки,
– зазначила Вікторія (справжнє ім'я LELÉKA – 24 Канал).
Додамо, що LAUD у фіналі Нацвідбору-2026 виступав з піснею Lightkeeper. Він пояснював, що Lightkeeper – це друге ім'я кожного українця, оскільки вони сьогодні є хранителями світла для Європи й всього світу.
Після публікації цієї розмови LELÉKA з журналістом, її представниця у коментарі телеграм-каналу "що ти знаєш про Бобула?" уточнила, насправді йшлося про кубок як символ перемоги.
Вікторія хотіла підтримати одного зі своїх фаворитів і підкреслити його значущість та високий рівень професіоналізму. Не треба розводити зраду,
– підкреслила менеджерка LELÉKA.
Інтерв'ю з LELÉKA: дивіться відео онлайн
Що відомо про участь LELÉKA у фіналі Нацвідбору-2026?
- На конкурсі співачка виступала з піснею Ridnym – щемливою композицією про надію, внутрішню стійкість та оновлення. У треку також оспівується віра в цілющу силу природи та міцне коріння, яке не висихає навіть у найскладніші часи.
- За результатами голосування LELÉKA здобула найвищу оцінку – по 10 балів як від глядачів, так і від суддів. Членкиня журі Руслана просто в прямому етері агітувала глядачів голосувати за цю фіналістку. Спершу люди припустили, що це є порушенням правил Національного відбору, та Суспільне це заперечило.
- У співака LAUD було 18 балів, а в Jerry Heil, яка посіла третє місце, 16.