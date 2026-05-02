Ми працюємо безперервно, – LELÉKA розкрила, чи вдалося знайти гроші для Євробачення
- Фінансування участі LELÉKA в Євробаченні-2026 вже забезпечене більш ніж на 80%, завдяки підтримці Суспільного мовника та українських брендів.
- LELÉKA виступить у другому півфіналі конкурсу 14 травня з піснею Ridnym, а постановкою номера займаються Ілля Дуцик та Галина Пеха.
Представниця України на Євробачення-2026 LELÉKA прокоментувала ситуацію з фінансуванням своєї участі в пісенному конкурсі після гучних обговорень у мережі.
Раніше артистка занепокоїла фанів заявою про те, що команда тільки починає шукати гроші на поїздку, а суми – дуже великі. Це насторожило українців, адже до Євробачення 2026 залишалося зовсім мало часу. Втім, зараз ситуація суттєво змінилася. Про це LELÉKA розповіла в інтерв'ю для NV.
Співачка повідомила, що станом на сьогодні бюджет вже забезпечений більш ніж на 80%. Фінансування формується з кількох джерел: участь LELÉKA в Євробаченні-2026 покривається коштом Суспільного мовника, а також підтримкою українських брендів, бізнесу та меценатів. Серед партнерів – monobank, Visa, Work.ua та Meest Post. Команда продовжує шукати додаткових спонсорів, але ключові витрати вже закриті.
Хочу всіх заспокоїти. Все прекрасно. Ми відповідальні і розуміємо, що це представлення країни… Ми ні в чому не йшли ні на які компроміси. Ми поставили перед собою мету, що все має бути закрите (бюджет, який необхідний для підготовки номера на Євробачення, – 24 Канал). Навіть не пам'ятаю, коли вже закупили всі матеріали для декорації. Вони вже у Відні. Все найкращої якості, все сертифіковано так, як має бути. Ми працюємо безперервно. Нон-стоп,
– заявила артистка.
Для контексту! Євробачення-2026 проходитиме у столиці Австрії – Відні, адже переможцем конкурсу торік став австрійський співак JJ. Конкурс відбудеться на арені Wiener Stadthalle.
Нагадаємо, що наприкінці березня в коментарі "ТСН Гламур" LELÉKA не виключала ризику залишитися з боргами, як це траплялося з деякими учасниками в минулі роки.
Все на Євробаченні коштує багато. Я не могла уявити, що це будуть такі суми і їх потрібно буде самотужки знаходити,
– говорила виконавиця.
Втім, на щастя, команді вдалося залучити спонсорів.
Що відомо про участь України в Євробаченні-2026?
LELÉKA представлятиме нашу країну з піснею Ridnym.
Співачка виступить у другому півфіналі конкурсу 14 травня. Якщо пройде далі, то заспіває у грандфіналі 16 травня.
Постановкою номера LELÉKA для Євробачення-2026 займається режисер Ілля Дуцик. Також до створення виступу долучилася хореографка Галина Пеха.
За прогнозами букмекерів, головним претендентом на перемогу в Євробаченні вважається Фінляндія, тоді як Україна перебуває на 10-й позиції в рейтингу. Втім, ці прогнози можуть суттєво змінитися після виступів учасників наживо.