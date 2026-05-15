Я зроблю все, – LELÉKA звернулась до українців після виходу у гранд-фінал Євробачення-2026

Представниця України на Євробаченні-2026 LELÉKA виступила у другому півфіналі й пройшла до гранд-фіналу. Співачка поділилась першими емоціями після оголошення результатів.

LELÉKA записала відеозвернення до українців, яке опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі.

Не пропустіть Порядок виступів у гранд-фіналі Євробачення-2026: під яким номером Україна

Після виходу в гранд-фінал Євробачення-2026 LELÉKA подякувала українцям за підтримку.

Сьогодні перша репетиція перед цим шоу була ідеальна. Я обіцяю, що у фіналі буде набагато краще. Я зроблю все. Слава Україні!,

– сказала вона.

Наприкінці відеозвернення співачка показала символічний жест – тризуб В'ячеслава Чорновола, українського політика, який трагічно загинув в автокатастрофі 25 березня 1999 року.

LELÉKA звернулась до українців: дивіться відео онлайн

Для довідки! Україна виступить у гранд-фіналі Євробачення-2026 під номером 7.

Нагадаємо, що наразі букмекери прогнозують Україні 11 місце, йдеться на сайті eurovisionworld. У трійку фаворитів входять Фінляндія, Австралія та Греція, проте все ще може змінитися.

Прогнози букмекерів на Євробачення-2026 / Скриншот з сайту eurovisionworld

Україна на Євробаченні-2026: що треба знати?