Суми велетенські, – представниця України на Євробаченні натякнула на проблеми з фінансами

Співачка LELÉKA цьогоріч виступатиме від України на Євробаченні. Зараз активно триває підготовка до пісенного конкурсу. Це стосується не тільки пісні й номера, але й коштів.

LELÉKA зізналась, що не могла уявити, що Євробачення буде настільки дорогим. Про витрати вона розповіла у коментарі "Наодинці з Гламуром".

Представниця України на Євробаченні розповіла, що зараз формується бюджет та збираються всі можливі ідеї. Її команда працює на волонтерських засадах, але співачка сподівається, що вся робота буде оплаченою.

На сьогодні витрат нема, тому що немає чого витрачати. Збираємось найближчим часом починати шукати спонсорів, якоїсь залученості, тому що суми велетенські. Все на Євробаченні коштує багато. Я не могла уявити, що це будуть такі суми і їх потрібно буде самотужки знаходити,

– зізналася LELÉKA.

Артистка повідомила: якщо їм не вдасться знайти спонсорів, то з ними може повторитись ситуація, що спіткала деяких інших представників України на Євробаченні.

"Тоді ми будемо як деякі з фіналістів минулих років, які так і не знайшли цих коштів, тому досі виплачують борги. Я дуже сподіваюся, що у нас цього не буде. Мова зараз не йде про якусь мою творчу реалізацію. Ми хочемо якнайдостойніше, якнайкрасивіше представити Україну", – зауважила виконавиця.

Нагадаємо, нещодавно LELÉKA на своєму ютуб-каналі представила нову версію пісні Ridnym. В оновленій композиції насамперед посилили звучання бандури.

LELÉKA виступить на Євробаченні: що відомо?