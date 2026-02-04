Хто така LELÉKA, яка боротиметься за право представляти Україну на Євробаченні

Уже цієї суботи, 7 лютого, відбудеться фінал Національного відбору на Євробачення-2026. За право представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі боротимуться 10 артистів, серед яких LELÉKA (Вікторія Корнікова).

LELÉKA виступатиме з піснею Ridnym, яка розповідає про надію, внутрішню силу і шлях до оновлення, коли людина починає приймати зміни й зустрічається з власними страхами. Що відомо про артистку, розповість 24 Канал.

Хто така Вікторія Корнікова (LELÉKA)?

Вікторія Корнікова – українська співачка, композиторка й аранжувальниця, яка народилася 10 листопада 1990 року у місті Першотравенськ (нині Шахтарське) Донецької області. В інтерв'ю виданню "ТиКиїв" вона зізналась, що "з дитинства мріяла зцілювати людські душі своїм співом".

Дівчина навчалась у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого (здобула ступінь бакалавра з виконавських мистецтв/акторської майстерності).

Я від початку мріяла бути співачкою та займатися музикою. Але в мене був тільки один варіант навчання: в Харкові, на факультеті народного вокалу. Та мені настільки не сподобалося, як там у мене прийняли документи, що я сказала батькам, що навіть не вступатиму туди,

– розповідала співачка.

Так, батько запропонував Вікторії вступити на акторських факультет, і вона погодилась. Що цікаво, під час навчання у Карпенка-Карого дівчина познайомилась з акторкою Антоніною Хижняк.

Вікторія Корнікова / Фотографка Groza Elena

У студентські роки Корнікова працювала у Молодому театрі, щоправда, отримувала маленькі ролі. Зокрема, грала у виставах "Хоровод любові" і "Сватання на Гончарівці".

Також вона закінчила Дрезденську Вищу школу музики імені Карла Марії фон Вебера (здобула ступінь бакалавра з джазового вокалу і ступінь магістра з композиції). Зазначимо, що Вікторія вступила у три німецькі консерваторії, але обрала саме цю. Про своє рішення артистка не шкодує, хоч навчання в Берліні престижніше.

У Дрездені викладала професорка, до якої я дуже хотіла потрапити, бо там викладачі розкривали кожного вокаліста по-своєму, дуже автентично. Це мені імпонувало,

– пояснила Корнікова свій вибір.

Коли й чому заснувала гурт LELÉKA?

У 2016 році в Берліні Вікторія Корнікова заснувала фолькджаз гурт LELÉKA. Окрім неї, серед учасників першого складу: піаніст Роберт Вінредер, контрабасист Томас Колярчик і барабанщик Якоб Гегнер

Появі гурту передувало моє бажання зробити щось для моїх друзів в Україні, які після Революції Гідності їздили в зону АТО і проводили для дітей воркшопи, важливі волонтерські проєкти,

– пояснила артистка.

Дівчина зізнавалась, що у перші роки життя в Берліні постійно переживала відчуття провини. Вікторія переїхала до Німеччини у 2014 році, але хотіла бути поряд з друзями й разом з ними їздити на Схід України. Так, артистка вирішила, що даватиме благодійні концерти та співатиме українські народні пісні.

Цікаво! Колектив написав і спродюсував музику до українського драматичного серіалу "І будуть люди", що вийшов на телеканалі СТБ у 2020 році. Він знятий на основі однойменного роману Анатолія Дімарова.

Гурт LELÉKA / Фото з Вікіпедії

Участь у Національному відборі на Євробачення-2026

Восени минулого року менеджери Суспільного почали запрошувати Вікторію Корнікову взяти участь у Національному відборі на Євробачення-2026. Спершу артистка думала, а потім погодилась. Мотивацією стали слова Джамали про те, що немає сильних заявок на пісенний конкурс.

В інтерв'ю Суспільне Культура LELÉKA поділилась, що поштовхом для створення пісні Ridnym стали масові протести у Берліні у січні 2022 року, коли люди вимагали, аби Росія припинила стягувати війська до українських кордонів.

Артистка подала заявку на участь у Нацвідборі доволі спонтанно, тож композицію обирала з замальовок, які у неї були. Вікторія згадала про пісню "Рідним", але тоді вона звучала в україномовній версії.

Я відчула, що вона може стати конкурсною. У ній був щирий посил обійняти, захистити всіх рідних людей і дати й собі, і всім нам відчуття внутрішньої сили, надії на те, що ми з усім впораємося. І коли я відчула, що цей меседж досі актуальний, я вирішила почати допрацьовувати цю пісню,

– розповіла вона в інтерв'ю "ТиКиїв".

LELÉKA – Ridnym: слухайте пісню онлайн

Повернення до України

До речі, LELÉKA хоче повернутися до України, але поки не має можливості заробляти музикою тут, адже всі її професійні зв'язки за кордоном. У рідному місті Вікторія востаннє була у 2021 році.

"І, напевно, могла б поїхати туди ще раз. Але мені боляче про це думати. Там ще немає примусової евакуації, але мої знайомі військові, які там базуються, радять все ж таки виїжджати. Тому поки не знаю, коли наступного разу наважусь побувати в рідному місті", – сказала артистка.