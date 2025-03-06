Могла замінити Єфросиніну: якій українській зірці пропонували бути ведучою Нацвідбору-2025

Національний відбір на Євробачення-2025 запам'ятався не тільки виступами учасників та результатами, але й яскравими ведучими. Однак їхній склад насправді міг бути іншим.

Леся Нікітюк вперше розповіла, що могла взяти участь у Нацвідборі поряд з іншими ведучими. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Ранок у великому місті".

До слова Леся Нікітюк відклала весілля з нареченим

Леся Нікітюк зізналася, що їй пропонували бути ведучою Національного відбору на Євробачення-2025. Однак у неї не вийшло погодитися через насичений графік.

Мені запропонували вести. Я дуже люблю Євробачення з дитинства, і це моя мрія — вести його. У нас просто за датами не вийшло,

– розповіла Леся Нікітюк.

Знаменитість додала, що їй не казали, з ким саме вона могла б вести конкурс. Ймовірно, Леся могла замінити Машу Єфросиніну та бути ведучою поряд з Тімуром Мірошниченком і Василем Байдаком.

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