22 лютого, 12:04
Леся Нікітюк повідомила про горе в родині: "Печаль розриває серце"

Марія Касій
Основні тези
  • Леся Нікітюк повідомила про смерть тітки Галі 22 лютого.
  • Ведуча поділилася спільним фото з тіткою.

Українська ведуча Леся Нікітюк втратила близьку людину. Телезірка повідомила, що з життя пішла її рідна тітка.

Сумною звісткою Леся Нікітюк поділилась на своїй сторінці в інстаграмі. Втрата стала болісною для всіх членів сім'ї ведучої. 

Як повідомила Нікітюк, її тітка Галина померла у неділю, 22 лютого. Що саме стало причиною – ведуча не уточнила. 

Леся Нікітюк поділилась спільним фото, яке зробила з тіткою у Запоріжжі. 

Сьогодні не стало моєї тітки Галі. Печаль просто розриває серце, 
– написала ведуча. 


Леся Нікітюк з тіткою / Фото з інстаграм-сторіз

Ймовірно, найближчим часом Леся Нікітюк не виходитиме на зв'язок, адже перебуває у скорботі. Також в інстаграм-сторіз вона опублікувала фото запаленої свічки. 

Нагадаємо, раніше про втрату повідомив співак Девід Аксельрод. 14 лютого померла його мама.

Що відомо про сім'ю Лесі Нікітюк? 

  • Леся Нікітюк народилась у Хмельницькому у родині Катерини Петрівни та Івана Івановича, які працювали на заводі "Укрелектроапарат".
  • Ведуча часто приїжджає до рідного міста і провідує батьків. Вона називає матір – "мамою Кет" і часто показує її у соціальних мережах. Батько інколи теж з'являється у блозі Лесі Нікітюк. Він захоплюється рибальством. Ще ведуча показує в інстаграмі своїх племінниць.
  • У 2025 році Леся Нікітюк створила вже свою сім'ю. 15 червня вона вперше стала мамою – у неї та її нареченого Дмитра народився син Оскар.