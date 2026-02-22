Леся Нікітюк повідомила про горе в родині: "Печаль розриває серце"
- Леся Нікітюк повідомила про смерть тітки Галі 22 лютого.
- Ведуча поділилася спільним фото з тіткою.
Українська ведуча Леся Нікітюк втратила близьку людину. Телезірка повідомила, що з життя пішла її рідна тітка.
Сумною звісткою Леся Нікітюк поділилась на своїй сторінці в інстаграмі. Втрата стала болісною для всіх членів сім'ї ведучої.
Як повідомила Нікітюк, її тітка Галина померла у неділю, 22 лютого. Що саме стало причиною – ведуча не уточнила.
Леся Нікітюк поділилась спільним фото, яке зробила з тіткою у Запоріжжі.
Сьогодні не стало моєї тітки Галі. Печаль просто розриває серце,
– написала ведуча.
Леся Нікітюк з тіткою / Фото з інстаграм-сторіз
Ймовірно, найближчим часом Леся Нікітюк не виходитиме на зв'язок, адже перебуває у скорботі. Також в інстаграм-сторіз вона опублікувала фото запаленої свічки.
Нагадаємо, раніше про втрату повідомив співак Девід Аксельрод. 14 лютого померла його мама.
Що відомо про сім'ю Лесі Нікітюк?
- Леся Нікітюк народилась у Хмельницькому у родині Катерини Петрівни та Івана Івановича, які працювали на заводі "Укрелектроапарат".
- Ведуча часто приїжджає до рідного міста і провідує батьків. Вона називає матір – "мамою Кет" і часто показує її у соціальних мережах. Батько інколи теж з'являється у блозі Лесі Нікітюк. Він захоплюється рибальством. Ще ведуча показує в інстаграмі своїх племінниць.
- У 2025 році Леся Нікітюк створила вже свою сім'ю. 15 червня вона вперше стала мамою – у неї та її нареченого Дмитра народився син Оскар.