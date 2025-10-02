Українська ведуча декілька місяців тому вперше стала мамою. Про народження сина Леся Нікітюк повідомила дещо пізніше, ніж це сталось насправді, однак вона вже повернулась до роботи на телебаченні.

Зірка зізналась, що спершу хвилювалась за те, що буде важко поєднати материнство й роботу, однак все вийшло краще, ніж собі уявляла, пише Show24.

Телеведуча ексклюзивно в інтерв'ю 24 Каналу поділилась, що найбільше з малюком їй допомагає мама. Ба більше, Нікітюк у жарт навіть назвала ціну, яку нібито платить жінці.

Господь дав моїй мамі здоров'я і сил. Тож матуся, богиня нашої сім'ї, з великою радістю і за 200 гривень на годину погодилася посидіти з онуком. Жартую! Мама Кет дуже допомогла,

– сказала Леся.

Крім того, молодій матусі також допомагає невістка, яка разом із мамою зірки проводили час за доглядом малюка. Ведуча підсумувала, що під час зйомок нового сезону шоу "Хто зверху?" труднощів не виникало. Однак Нікітюк мусила відриватися від роботи на зціджування грудного молока для сина.

Леся Нікітюк зі своїм обранцем і сином / Фото з інстаграму ведучої

Яким буде новий сезон "Хто зверху?" та який курйозний випадок трапився з Лесею під час зйомок – читайте в ексклюзивному інтерв'ю.

Що відомо про материнство Лесі Нікітюк?