Відома українська телеведуча Леся Нікітюк вагітна

Леся Нікітюк після звістки про заручини потішила фанів ще однією новиною. Українська телеведуча вагітна.

Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку телеведучої.

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Так, Леся Нікітюк показала фото з помітно округлим животиком. Вона влаштувала фотосесію в білій мереживній сукні просто посеред поля.

Леся Нікітюк вагітна / Фото з інстаграму телеведучої

Як відомо, це буде перша дитина телеведучої. Вона приховувала свою вагітність від публіки й лише на останніх тижнях розповіла про зміни в особистому житті.

Я можу точно сказати, що це абсолютно магічний період в моєму житті. Я відчуваю себе такою щасливою, такою спокійною,

– зізналась знаменитість в інтерв'ю виданню "КЛАЦ".

Нагадаємо, лише на початку цього року Леся Нікітюк оголосила, що виходить заміж за військового Дмитра Бабчука, а тепер вони чекають на дитину.

Вагітність прийшла до мене саме тоді, коли я була до неї готова, і я абсолютно спокійно на це відреагувала, без грама страху. Біля мене виявився саме той чоловік, який мене підтримав, який розділив зі мною щастя. Він жодного разу не дав мені приводу злякатися чогось, бувши поруч чи далеко від мене, і жодного разу не дав мені відчути самотність чи тривогу,

– наголосила телеведуча.

Відомо, що Леся Нікітюк відклала святкування весілля через військову службу її коханого.