Подруга Лесі Нікітюк вперше прокоментувала чутки про вагітність телеведучої

У мережі ходять чутки, що українська телеведуча Леся Нікітюк чекає на першу дитину. Сама знаменитість ніяк це не коментує, проте на припущення відреагувала подруга Нікітюк.

Телеведуча Валерія Товстолєс висловилась про вагітність Лесі Нікітюк. Повідомляє 24 Канал з посиланням на новий випуск "СвоєРідне: Шоубіз".

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Так, Лєра переконана, що чутки про вагітність її подруги – фейк.

Я знаю Лесю, якщо вона мовчить, то вона просто не хоче реагувати на те, чого немає. Якщо у неї було б що сказати, вона б вийшла і все б сказала. Тому я не хочу вірити заголовкам, а хочу все ж таки дочекатися пояснень від самої Лесі Нікітюк,

– заявила Товстолєс.

"СвоєРідне: Шоубіз": дивіться відео онлайн

Нагадаємо, нещодавно Леся Нікітюк підтвердила свої заручини з військовослужбовцем Дмитром Бабчуком. Романтичний відпочинок пари в Карпатах на початку січня завершився пропозицією руки й серця. Про стосунки пари стало відомо минулого року.

Згодом телеведуча заявила про відхід з проєкту "Хто зверху?" через зміну цілей та обставин у житті. Як наслідок, в ЗМІ з'явилися припущення про можливу вагітність телеведучої. Однак Нікітюк вирішила поки не коментувати ці чутки.