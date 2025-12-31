Напередодні Нового року: Леся Нікітюк повідомила про проблеми зі здоров'ям
- Леся Нікітюк повідомила про проблеми зі здоров'ям і зараз лікується, заявивши, що до одужання залишилося близько двох днів.
- Телеведуча здала всі необхідні аналізи, але не розкрила свій діагноз.
Напередодні Нового року Леся Нікітюк повідомила про проблеми зі здоров'ям. Зараз телеведуча лікується.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Нікітюк.
Леся Нікітюк опублікувала відео, на якому їде в аптеку разом зі своїм батьком. Помітно, що телеведуча захрипла. Вона заявила, що до повного одужання залишилося близько двох днів.
Леся Нікітюк захворів / відео з інстаграму телеведучої
Нікітюк не розкрила свій діагноз, однак розповіла, що здала всі необхідні аналізи.
Здала аналізи, слину і тест. От вам і тиждень відпочинку в Буковелі,
– написала вона.
Хто з зірок раніше повідомив, що захворів?
Нагадаємо, кілька днів тому фронтмен гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергій Танчинець повідомив, що захворів на бронхіт. Так, колективу довелося перенести концерт у Дніпрі.
"Відіграли Кременчук, перший концерт в Дніпрі й мав бути другий, але мій організм здався. Я п'ятий день хворію на бронхіт, крапаю крапельниці, лікуюся, але все ж таки контент, який я мав дати зі сцени та голос, яким би мав до вас співати, мене трошки підводить", – сказав співак.
Гурт БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ виступить у Дніпрі 17 лютого 2026 року.