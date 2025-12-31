Напередодні Нового року Леся Нікітюк повідомила про проблеми зі здоров'ям. Зараз телеведуча лікується.

Леся Нікітюк опублікувала відео, на якому їде в аптеку разом зі своїм батьком. Помітно, що телеведуча захрипла. Вона заявила, що до повного одужання залишилося близько двох днів.

Нікітюк не розкрила свій діагноз, однак розповіла, що здала всі необхідні аналізи.

Здала аналізи, слину і тест. От вам і тиждень відпочинку в Буковелі,

– написала вона.

