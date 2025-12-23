Більше не приховують: Lida Lee підтвердила роман з Даніелем Салемом
- Lida Lee та Даніель Салем офіційно підтвердили свій роман через пісню "Схожі", у кліпі до якої вони показують спільний побут.
- Раніше вони працювали разом на шоу "Світанок" та у фільмі "Відпустка наосліп", а також підтримували один одного у важкі моменти.
Тривалий час співачці Lida Lee і телеведучому Даніелю Салему приписували роман, та знаменитості цю інформацію заперечували. Тепер же вони офіційно підтвердили роман.
І зробили це в незвичайний спосіб. Lida Lee розповіла про свої стосунки мовою пісні. Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал співачки.
Lida Lee запрем'єрила трек про кохання "Схожі". У кліпі до пісні з'явися Даніель Салем. У відеороботі вони з Лідою показують спільний побут: вечори за фільмами, прогулянки з собаками, сміх і дурощі на кухні.
Саме зараз ми обоє відчули, що готові поділитися нашою історією. Такою, якою вона є насправді – простою, ніжною, справжньою. Без макіяжу, без сценарію. Ми щасливі разом і хочемо передати вам частинку цього тепла та світла,
– наголосила Lida Lee.
Lida Lee – "Схожі": дивіться відео онлайн
Крім того, співачка опублікувала спільне фото з чоловіком в інстаграм, додавши підпис: "Більше не друзі...".
Що відомо про стосунки Lida Lee та Даніеля Салема?
- Lida Lee та Даніель Салем разом працювали як ведучі шоу "Світанок" на каналі М1. Крім того, обоє з'явилися у фільмі "Відпустка наосліп".
- Також військовий знімався в кліпі співачки на пісню "Сама".
- Вони розповідали, що мають близькі стосунки й підтримують одне одного у важкі моменти. Зокрема, зазначали, що собака Даніеля, яку звати Саллі, залишалася з Лідою, коли Салем їхав на службу.