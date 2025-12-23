Укр Рус
23 грудня, 14:22
2

Більше не приховують: Lida Lee підтвердила роман з Даніелем Салемом

Софія Хомишин
Основні тези
  • Lida Lee та Даніель Салем офіційно підтвердили свій роман через пісню "Схожі", у кліпі до якої вони показують спільний побут.
  • Раніше вони працювали разом на шоу "Світанок" та у фільмі "Відпустка наосліп", а також підтримували один одного у важкі моменти.

Тривалий час співачці Lida Lee і телеведучому Даніелю Салему приписували роман, та знаменитості цю інформацію заперечували. Тепер же вони офіційно підтвердили роман.

І зробили це в незвичайний спосіб. Lida Lee розповіла про свої стосунки мовою пісні. Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал співачки.

Lida Lee запрем'єрила трек про кохання "Схожі". У кліпі до пісні з'явися Даніель Салем. У відеороботі вони з Лідою показують спільний побут: вечори за фільмами, прогулянки з собаками, сміх і дурощі на кухні. 

Саме зараз ми обоє відчули, що готові поділитися нашою історією. Такою, якою вона є насправді – простою, ніжною, справжньою. Без макіяжу, без сценарію. Ми щасливі разом і хочемо передати вам частинку цього тепла та світла,
– наголосила Lida Lee.

Lida Lee – "Схожі": дивіться відео онлайн

Крім того, співачка опублікувала спільне фото з чоловіком в інстаграм, додавши підпис: "Більше не друзі...".

Що відомо про стосунки Lida Lee та Даніеля Салема?

  • Lida Lee та Даніель Салем разом працювали як ведучі шоу "Світанок" на каналі М1. Крім того, обоє з'явилися у фільмі "Відпустка наосліп".
  • Також військовий знімався в кліпі співачки на пісню "Сама".
  • Вони розповідали, що мають близькі стосунки й підтримують одне одного у важкі моменти. Зокрема, зазначали, що собака Даніеля, яку звати Саллі, залишалася з Лідою, коли Салем їхав на службу.