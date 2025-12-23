Больше не скрывают: Lida Lee подтвердила роман с Даниэлем Салемом

Долгое время певице Lida Lee и телеведущему Даниэлю Салему приписывали роман, но знаменитости эту информацию отрицали. Теперь же они официально подтвердили роман.

И сделали это в необычный способ. Lida Lee рассказала о своих отношениях языком песни. Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал певицы.

Lida Lee запремьерила трек о любви "Схожі". В клипе к песне появился Даниэль Салем. В видеоработе они с Лидой показывают совместный быт: вечера за фильмами, прогулки с собаками, смех и глупости на кухне.

Именно сейчас мы оба почувствовали, что готовы поделиться нашей историей. Такой, какой она есть на самом деле – простой, нежной, настоящей. Без макияжа, без сценария. Мы счастливы вместе и хотим передать вам частичку этого тепла и света,

– отметила Lida Lee.

Lida Lee – "Схожі": смотрите видео онлайн

Кроме того, певица опубликовала совместное фото с мужчиной в инстаграм, добавив подпись: "Больше не друзья...".

Что известно об отношениях Lida Lee и Даниэля Салема?