Він такий красивий і високий, – Lida Lee зізналася, що була закохана у відомого співака
- Lida Lee зізналася, що була закохана у співака Дмитра Кадная.
- Водночас їй тоді було 15 років.
Українська співачка Lida Lee висловилась про романи з колегами у шоубізі. Вона зізналася, чи мала з кимось з артистів стосунки.
Крім того, розповіла, чи була закохана в когось. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку "Наше радіо".
Як виявилося, інтрижок з колегами в Lida Lee не мала. Водночас співачка була закохана в одного з артистів – Дмитра Кадная, який зараз є фронтменом гурту KADNAY. Щоправда, тоді дівчині було ще 15 років.
Я була закохана в Дмитра Кадная, коли вступила в естрадно-циркову академію. Він такий красивий і високий ходив у нас,
– пригадала виконавиця.
Цікаво, що в грудні 2021 року у Lida Lee та KADNAY вийшов спільний трек, який називається MONSTER.
KADNAY та Lida Lee – MONSTER: дивіться відео онлайн
Що відомо про особисте життя Lida Lee?
- Співачка не надто активно ділиться подробицями особистого життя. Відомо, що вона у 2023 році розійшлася з бойфрендом, з яким зустрічалася близько 5 років. За словами артистки, вони з колишнім стали більше друзями, ніж парою.
- До цього в Lida Lee був неприємний досвід аб'юзивних стосунків, де партнер її знецінював.
- Співачці приписували роман з телеведучим та військовим Даніелем Салемом, проте вони спростували цю інформацію, заявивши, що просто підтримують хороші дружні стосунки.
- Нещодавно ж Lida Lee натякнула на зміни в особистому житті. Вона показала фото, де тримає чоловіка за руку, проте інших подробиць не розкривала. Артистка лише написала: "Немає що сказати. Все видно по очах".