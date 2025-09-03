Українська співачка Lida Lee висловилась про романи з колегами у шоубізі. Вона зізналася, чи мала з кимось з артистів стосунки.

Крім того, розповіла, чи була закохана в когось. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку "Наше радіо".

Вас також може зацікавити Тоня Матвієнко презентувала чуттєвий кліп, у якому знявся її чоловік Арсен Мірзоян

Як виявилося, інтрижок з колегами в Lida Lee не мала. Водночас співачка була закохана в одного з артистів – Дмитра Кадная, який зараз є фронтменом гурту KADNAY. Щоправда, тоді дівчині було ще 15 років.

Я була закохана в Дмитра Кадная, коли вступила в естрадно-циркову академію. Він такий красивий і високий ходив у нас,

– пригадала виконавиця.

Цікаво, що в грудні 2021 року у Lida Lee та KADNAY вийшов спільний трек, який називається MONSTER.

KADNAY та Lida Lee – MONSTER: дивіться відео онлайн

Що відомо про особисте життя Lida Lee?