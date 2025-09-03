Кроме того, рассказала, была ли влюблена в кого-то. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу "Наше радио".

Вас также может заинтересовать Тоня Матвиенко представила чувственный клип, в котором снялся ее муж Арсен Мирзоян

Как оказалось, интрижек с коллегами в Lida Lee не было. В то же время певица была влюблена в одного из артистов – Дмитрия Кадная, который сейчас является фронтменом группы KADNAY. Правда, тогда девушке было еще 15 лет.

Я была влюблена в Дмитрия Кадная, когда поступила в эстрадно-цирковую академию. Он такой красивый и высокий ходил у нас,

– вспомнила исполнительница.

Интересно, что в декабре 2021 года у Lida Lee и KADNAY вышел совместный трек, который называется MONSTER.

KADNAY и Lida Lee – MONSTER: смотрите видео онлайн

Что известно о личной жизни Lida Lee?