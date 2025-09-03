Кроме того, рассказала, была ли влюблена в кого-то. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу "Наше радио".
Как оказалось, интрижек с коллегами в Lida Lee не было. В то же время певица была влюблена в одного из артистов – Дмитрия Кадная, который сейчас является фронтменом группы KADNAY. Правда, тогда девушке было еще 15 лет.
Я была влюблена в Дмитрия Кадная, когда поступила в эстрадно-цирковую академию. Он такой красивый и высокий ходил у нас,
– вспомнила исполнительница.
Интересно, что в декабре 2021 года у Lida Lee и KADNAY вышел совместный трек, который называется MONSTER.
KADNAY и Lida Lee – MONSTER: смотрите видео онлайн
Что известно о личной жизни Lida Lee?
- Певица не слишком активно делится подробностями личной жизни. Известно, что она в 2023 году разошлась с бойфрендом, с которым встречалась около 5 лет. По словам артистки, они с бывшим стали больше друзьями, чем парой.
- До этого у Lida Lee был неприятный опыт абьюзивных отношений, где партнер ее обесценивал.
- Певице приписывали роман с телеведущим и военным Даниэлем Салемом, однако они опровергли эту информацию, заявив, что просто поддерживают хорошие дружеские отношения.
- Недавно же Lida Lee намекнула на изменения в личной жизни. Она показала фото, где держит мужчину за руку, однако других подробностей не раскрывала. Артистка лишь написала: "Нечего сказать. Все видно по глазам".