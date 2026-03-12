Зі сльозами на очах: Lida Lee вперше розповіла про проблеми з алкоголем
- Lida Lee вперше розповіла про свої проблеми з алкоголем, які загострилися під час війни.
- Співачка звернулася до психолога та знайшла мотивацію для подолання складного періоду у своєму житті.
Співачка і ведуча Lida Lee раніше не коментувала чутки про її алкогольну залежність. Вочевидь, настав час, коли артистка відчула, що готова поділитися зізнанням.
Lida Lee (справжнє ім'я – Лідія Скорубська) вперше підтвердила, що справді мала проблеми з алкоголем. Вона розповіла про це у новому випуску свого проєкту "Що ДаLee".
Співачка зі сльозами на очах зізналась, що повномасштабна війна лише загострила і так непростий період у її житті. Їй здавалось, що вона стала для всіх розчаруванням, бо начебто не здобула успіхів у своїй сфері.
У моєму житті був період, коли келих вина переріс у дещо більше. Я вийшла зі стосунків, в яких була дуже довго, у мене не було роботи, війна. У мене було враження, що я всіх підвела, що я не впоралась, що на мене поклали багато надій, а я їх не виконала,
– поділилась Lida Lee.
Артистка додала, що постійно боролась за своє місце під сонцем та бігла за новими проєктами й здобутками. Але у певний момент вона зрозуміла, що біжить сама від себе.
"Я боялася бути сам на сам з собою, я боялася залишатися сама, бо мені було страшно з собою. Мені здавалося, що все. Бо пляшка для мене – це дорівнює дно, яке я пробиваю. Для мене це слабкість. А найжахливіше для мене було – визнати, що я слабка. Бо я все життя була сильна", – пояснила виконавиця.
Шоу "Що ДаLee": дивіться відео онлайн
Цікаво, що перший випуск нового шоу Lida Lee опинився під атакою, про що зірка писала у своєму тредсі. Після прем'єри дебютного відео канал заблокували. На щастя, його вдалося відновити.
Lida Lee пригадала момент, як у мережу злили її відео. Ролик, де артистка випиває, отримав безліч негативних коментарів. Спершу це надламало її, але потім стало мотивацією рухатися далі.
Я потрапила на перший сеанс до психолога. Думаю: піду, бо це буде так сумно, якщо ти, дівчинко, візьмеш і в пляшку поховаєш всі свої мрії. Це стало мотивацією, каталізатором,
– зазначила зірка.
Співачка підсумувала: від будь-якого дна можна відштовхнутися, лише потрібно знайти для цього у собі сили.
Що відомо про Lida Lee?
- Lida Lee – співачка, ведуча шоу "Кохання на виживання", учасниця проєктів "Х-Фактор" та "Голос країни".
- Кар'єра Лідії розпочалась з каверів на популярні пісні та участь у конкурсах. Згодом вона стала беквокалісткою у відомих артистів і чи не найбільше працювала з Дмитром Монатіком. Коли артист став продюсером, Lida Lee почала сольну кар'єру. Але вже через рік їхня співпраця припинилася.
- Під час повномасштабної війни у житті співачки стався переломний момент. Однак вона продовжила свій шлях.