Lida Lee вперше розповіла, що у неї діагностували онкологію

Lida Lee вперше розповіла, що рік тому у неї діагностували онкологію. Співачка поділилась подробицями про той період.

Відверте зізнання Lida Lee зробила у новому випуску свого шоу "Що ДаLee".

Не пропустіть Зі сльозами на очах: Lida Lee вперше розповіла про проблеми з алкоголем

Lida Lee пригадала, що 2024 рік повністю змінив її життя. Лікарі виявили у співачки кісту, яка пізніше розірвалась. Уночі 13 грудня жінку забрала швидка допомога, адже вона відчула різкий біль.

Мені роблять операцію. Все окей. Я прокидаюсь. Кажуть, що операція пройшла прекрасно, але є сумніви. Роблять усі аналізи. І 31 січня мені телефонують: "У вас найагресивніша форма раку". У мене шок, я нічого не розумію,

– розповіла артистка.

Згодом лікар повідомив, що у Lida Lee була двокамерна злоякісна пухлина, яка розірвалася.

Усе погане, що було в ній, просто виплеснулось у мій організм. Через це багато складнощів і вірогідність того, що є метастази,

– зазначила співачка.

Лікар запропонував артистці зробити операцію та пройти курс хімієтерапії. Проте вона вирішила піти в Інститут раку, щоб підтвердити чи спростувати діагноз, де лікар сказав, що все не так погано, але проблема є.

Він пояснив, що це пухлина жовткового мішка. Вірогідність того, що вона є – це 0,001%, і я потрапляю у цей відсоток,

– пригадала Lida Lee.

Артистка витратила три місяці на те, щоб знайти лікаря, який зрештою їй допоміг.

Lida Lee опублікувала допис в інстаграмі, в якому зізналась, що коли дізналась про діагноз, "стояла в ступорі" і "не знала, куди бігти".

Минув рік і тепер я готова поділитись своїм досвідом з вами. Бо ця історія точно змінила мене і я відчуваю, що вона може й допомогти комусь з вас. Адже так важливо не втрачати надію там, де тобі кажуть, що її майже немає. Так важливо йти до кінця та боротись за найменший шанс,

– написала вона.

Хто з зірок раніше розповів про онкологію?