Де зараз Ліліана Яма – дружина відомого хореографа, який під час війни відсиджується в США

Ліліана – дружина Влада Ями, який на початку повномасштабної війни покинув Україну. Сьогодні, 18 лютого, жінка відзначає день народження.

24 Канал розповідає, що відомо про кохану колишнього судді "Танців із зірками" й де вона зараз.

Не пропустіть Хто із зірок українського "Х-Фактора" виявився зрадником

Танцювальна кар'єра

Дівоче прізвище Ліліани – Кудлай. Родом вона із Запоріжжя. Ще у дитинстві захопилась танцями, що згодом переросло у професійну кар'єру. Батьки віддали доньку до танцювальної студії, а у шкільні роки Ліліана була учасницею різних конкурсів і фестивалів.

Після закінчення школи поїхала до Києва, де навчалась в одному з вишів, однак танці не покидала.

Ліліана Яма / Фото з інстаграму

Паралельно з танцювальною діяльністю розвивала власний бізнес. У столиці відкрила студію краси. У 2007 році на одному з заходів познайомилась з Владом Ямою.

Сімейне життя з Владом Ямою

Хореограф пригадував, що коли побачив Ліліану вперше, то боявся підійти познайомитись. Однак таки наважився й вони танцювали до ранку.

Цікаво, що жінка пізніше пригадувала, що на момент знайомства не знала, що Влад дуже популярний.

Між ними зав'язались стосунки, які тривали два роки, а потім стався розрив. Яма казав, що причиною стала його стрімка популярність й небажання розголошувати ім'я коханої публічно.

Влад і Ліліана Яма / Фото з інстаграму

Після цього танцюристка поїхала за кордон, щоб полегшити собі цей період. Через два місяці після розлуки чоловік зрозумів, що не може без неї й вирішив повернути кохану.

Після цього пара зустрічалась ще п'ять років, допоки вони одружились. Яма не освідчувався, бо хвилювався, що його популярність серед жіночої аудиторії впаде. А ще пізніше казав, що одруження нічого не змінить.

Та все ж хореограф наважився на цей крок. У новорічну ніч він освідчився жінці, однак першою відповіддю Ліліани було, що вона подумає. Згодом таки погодилась вийти за Яму заміж.

Весілля Влада та Ліліани Ями / Фото з інстаграму

Через рік після весілля народився син Леон.

Влад Яма з родиною / Фото з інстаграму

Виїзд з України і статус втікачів

Хореограф розповідав, що 24 лютого 2022 року перебував в Україні й займався евакуацією батьків із Запоріжжя. Пізніше він з родиною був у Європі, а звідти вирушив до США. Однак як йому вдалось виїхати з України – питання залишається відкритим.

За океаном Ліліана та Влад продовжують займатись танцями. У соцмережах танцівник писав, що його країну знищують, але йому головне, щоб сім'я була в безпеці. Він подякував ЗСУ та зазначив, що поважає захисників.

Сама Ліліана у вересні 2022 року вирішила через інстаграм-сторіс поспілкуватись із підписниками. У жінки поцікавились, чому її чоловік не забезпечив своїй родині безпеку за кордоном, а сам не повернувся до України, щоб захищати країну від російського окупанта.

Яма відповіла, що вдячна своєму чоловікові, що зараз вони у безпеці й беззмістовно написала про "свої причини" й додала, що "поважає вибір кожного".

Це особиста справа кожного. У всіх різні історії та причини. Кожен переживає війну по-своєму,

– написала дружина Влада Ями.

Влад Яма з дружиною / Фото з інстаграму

Наприкінці заявила, що "допомагають на своєму фронті".

Ліліана Яма про виїзд до США / Скриншот з інстаграм-сторіс

Та зауважимо, що Влада Яму неодноразово помічали у компанії росіян. Спершу він працював у танцювальній студії з росіянами, а у 2024 році його помітили на "російській вечірці" у Чикаго.

Де зараз Ліліана Яма?

Жінка продовжує жити й працювати у США. Часто влаштовує фотосесії й подорожує.

У грудні 2025 року до сім'ї прилетіли в Маямі батьки з України.

Ми не бачились 4 роки. Нарешті будемо обійматися,

– писала тоді Ліліана.

Влад Яма з дружиною та батьками / Фото з інстаграму танцюриста

Дізнавайтесь також, хто ще з відомих чоловіків виїхав з України й не повернувся.