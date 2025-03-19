Многая літа, дорога Ліно Василівно, – Вакарчук та інші зірки привітали Костенко з ювілеєм
- Ліна Костенко, українська поетеса-шістдесятниця, відзначає 95-й день народження.
- Святослав Вакарчук, Наталка Денисенко, Наталія Могилевська, Сергій Жадан, Олександр Педан, Олексій Суханов та Олена Мозгова привітали Ліну Костенко з ювілеєм у соціальних мережах.
19 березня українська поетеса-шістдесятниця, письменниця та дисидентка Ліна Костенко відзначає 95-й день народження. Вона – знакова постать в українській літературі. Її висловлювання розлітаються на цитати та закарбовуються в пам'яті.
Українські зірки привітали легендарну поетесу з днем народження у соціальних мережах, повідомляє Show 24. Зокрема, Святослав Вакарчук, Сергій Жадан, Наталка Денисенко та інші.
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Святослав Вакарчук
Сьогодні день народження нашої Ліни Костенко! Особисто я відчуваю цей день як своє персональне свято. Многая літа, дорога Ліно Василівно!,
– написав Святослав Вакарчук.
Наталка Денисенко
Наталка Денисенко у день народження Ліни Костенко прочитала вірш легендарної поетеси "На світі можна жить без еталонів". Акторка зазначила, що вона "пише так, що душа тріпоче, що серце б'ється швидше".
Наталія Могилевська
З ювілеєм вас, Ліно Василівно! Ви – велична і геніальна! Ваші вірші вражають, надихають, залишаються в серцях назавжди,
– написала співачка Наталія Могилевська.
Могилевська привітала Ліну Костенко з ювілеєм:
Сергій Жадан
Сергій Жадан також привітав Ліну Костенко з 95-річчям та опублікував спільне фото з поетесою. Крім того, письменник анонсував розмову з нею, яка вийде на "Радіо Хартія" найближчим часом.
Олександр Педан
Пані Ліно, дякуємо, що ви у нас є! З днем народження,
– написав шоумен Олександр Педан.
Олексій Суханов
Журналіст Олексій Суханов поділився, що з нагоди 95-річчя Ліни Костенко читав її вірші на поетичному вечорі в Національному академічному українському драматичному театрі імені Марії Заньковецької у Львові.
Ліні Василівні Костенко сьогодні 95 років. Сил і здоров'я ще на роки, роки, роки! Бо це так важливо – і ваша присутність тут, пані Ліно, і ваше слово, зокрема!,
– зазначив Суханов.
Олена Мозгова
З днем народження, богине слова і поезії!,
– привітала Ліну Костенко продюсерка Олена Мозгова.
Редакція Show 24 також щиро вітає легендарну поетесу з днем народження. Міцного здоров'я, Ліно Василівно!